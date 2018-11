El PSOE solicita a AENA que cambie su proyecto para el Reina Sofía

El secretario general del Partido Socialista de Tenerife, Pedro Martín, anunció ayer la necesidad de una nueva terminal y no un nuevo "trozo" de aeropuerto en el Reina Sofía. "Hemos de llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias para conseguir el proyecto que necesita uno de los aeropuertos más rentables de España", aseguró. El también candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife por el PSOE, estuvo acompañado por siete alcaldes de toda la Isla que evidenciaron el respaldo del partido, "con el objetivo de dejar claro que es un asunto de la máxima importancia no para el sur de Tenerife sino para el conjunto de la Isla".

"Estamos muy orgullosos de tener dos aeropuertos en Tenerife que son absolutamente esenciales para la población y economía de la Isla y no podemos permitirnos inversiones que no piensen en el futuro. Durante mucho tiempo hemos estado esperando mejoras en el aeropuerto del sur que no han llegado y cuando se produjo el cambio de gobierno en el Estado le pedimos que agilizara trámites en las infraestructuras aeroportuarias", empezó diciendo Martín, antes de añadir que "se sabía que había una importante inversión para el Reina Sofía, pero nos ha sorprendido saber que lo que se pretende hacer es simplemente una conexión entre dos terminales".

Martín recordó que la aerobase sureña cuenta con una terminal acabada hace años y que no se ha puesto en funcionamiento: "Dudo que haya otro caso similar en toda España y no es más que el resultado de la improvisación que durante mucho tiempo se ha estado realizando; ahora parece que deprisa y corriendo se quiere hacer una inversión que no es la que pide la sociedad tinerfeña".

"Nos parece precipitado este proceso y creemos que el proyecto que está poniéndose sobre la mesa no va a resolver las demandas de la sociedad tinerfeña. Queremos una nueva terminal y no estamos de acuerdo en que continúe este procedimiento mientras no se aclare cuál es el proyecto definitivo y que se ajuste al que llevamos años esperando", manifestó. De esta manera, afirmó que "nos oponemos al proyecto de AENA y nos oponemos los socialistas de Tenerife, independientemente de que el partido que gobierna España es el PSOE y lo hacemos porque los intereses de Tenerife están por encima de cualquier otro elemento y condición", antes de apostillar que "a los socialistas de Tenerife nos parece bien que el Gobierno haya impulsado la inversión en nuestros aeropuertos, pero no estamos dispuestos a que se invierta en cualquier proyecto".

Los grupos insulares Nacionalista y Socialista, que cogobiernan en el Cabildo de Tenerife, cerraron un acuerdo para reclamar de manera conjunta a AENA la construcción de una nueva terminal en el aeropuerto Tenerife Sur, y no la ampliación de la actual.

Los dirigentes del Cabildo se reunirán hoy con agentes políticos, económicos y sociales con el fin de fijar una posición "consensuada" de cara al proceso de negociación que se va a abrir con el gestor aeroportuario. El vicepresidente de la Corporación, Aurelio Abreu (PSOE), comentó que desde el Cabildo se va a apostar por que la Isla tenga "las mejores infraestructuras".