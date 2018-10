Un camino que refuerza la devoción

Agradecerle a la Virgen de Candelaria que su pequeño Daniel haya podido recuperar la vista. Este fue el motivo que llevó a Teresa García, madre de un niño de 13 años que padece una enfermedad rara, a acompañar a la imagen en su peregrinación desde La Laguna hasta la Basílica de Candelaria. "Hace seis años tuvimos que tomar la dura decisión de dejarlo ciego al ponerle un tratamiento que evitaba que padeciera 500 crisis de epilepsia al día", cuenta. A pesar de que los médicos aseguraban que Daniel solo recuperaría un porcentaje de su visión, el menor que es el único caso en Canarias de infección congénita por citomegalovirus, ha conseguido recuperar totalmente este sentido.

"Se lo pedí a la Virgen y se ha cumplido, estoy muy agradecida", manifestó su madre momentos después de llegar a la plaza de la Patrona de Canarias muy emocionada. No ha sido una tarea fácil ya que ella misma tiene problemas de movilidad al haberse sometido a ocho operaciones de espalda. "Al principio pensé que no llegaría pero aquí estoy, no se si impulsada por la devoción o por la determinación de cumplir con mi promesa", afirmó.

La historia de Teresa y Daniel fue solo una de las muchas que la noche del sábado al domingo acompañaron a la Virgen de Candelaria de vuelta a su santuario, después de haber pasado dos semanas en Santa Cruz y La Laguna.

Mabe Rodríguez decidió plantarle cara al cáncer que padece realizando también la peregrinación de la Candelaria. Esta vecina de Barranco Grande se incorporó a la comitiva en El Chorrillo y para ella este recorrido es una forma de cumplir también con la promesa que le realizó a La Morenita y de celebrar que ya está saliendo de su enfermedad.

Junto a ella, Toñi Marrero que acompañó a la imagen desde su salida de La Laguna, donde el pasado sábado mantuvo un encuentro con el Cristo, en un acto que congregó en la ciudad de Aguere a miles de personas que no quisieron perderse uno de los momentos más esperados de esta peregrinación especial. "Lo hemos pasado bien, ha sido toda una aventura espiritual", aseguró Rodríguez, quien manifestó que lo peor del camino fue la lluvia que sorprendió a los peregrinos a su paso por La Laguna y Santa Cruz. "Ha sido durillo porque ha caído mucha agua, pero hemos venido en el aire, la fe mueve montañas", aseguró Marrero.

Ambas confiesan tener mucha devoción por la imagen de La Morenita sobre todo por tradición familiar. "Es lo que te inculcan desde pequeña y aunque tengamos nuestra imagen en nuestro barrio, estamos más vinculadas a ella por un sentimiento muy fuerte", explicó Marrero.

No es la primera vez

Esta vecina de Santa María aseguró que no es la primera vez que participa en una peregrinación ya que manifestó que lleva muchos años acompañando a la imagen en sus recorridos y yendo a Candelaria caminando en el mes de agosto. Además, también acompañó a la imagen en su recorrido de ida hacia Santa Cruz hace ahora dos semanas y apuntó que los dos trayectos habían sido muy diferentes. "A la ida era de día, hacía mucho calor, y se incorporó mucha más gente en el recorrido", expuso además de que muchos "salían a los balcones y las ventanas para verla pasar".

En el trayecto de retorno a su Basílica la noche, el frío y la lluvia hizo que muchos se aguarecieran en casa y solo alrededor de 300 personas acompañaron a la imagen durante todo el recorrido, "había sobre todo más gente joven", una cifra que se multiplicaba al llegar a las paradas establecidas.

Marrero alabó la organización de esta iniciativa ya que apuntó que tanto a la ida como a la vuelta "todo fue perfecto", a pesar de que en el primer trayecto la comitiva llegó con retraso a algunas de las paradas propuestas para ella todo salió "muy bien".

Al llegar a la Villa Mariana miles de personas habían salido a las calles del municipio para recibir a la Patrona. Unos se agolpaban en las principales vías para verla pasar, tratando de resguardarse debajo de los balcones de la fina lluvia que caía por la mañana. Unas leves precipitaciones que impidieron que la talla fuera sacada de la urna de metacrilato donde había sido transportada durante todo el camino por motivos de seguridad. Otros la esperaban cómodamente sentados en alguna de las terrazas de los alrededores de la plaza combatiendo el frío de la mañana con algo caliente.

"¡Viva la Virgen de Candelaria!", "¡Bienvenida a tu casa!" o "¡Guapa" fueron solo algunos de los vítores que pudieron escucharse en la última parte del recorrido en el que una lluvia de pétalos de flores cayó sobre la imagen.

El sonido de los bucios que portaban algunos de los integrantes del colectivo Guanches de Candelaria, que acompañaron a la talla en el trayecto de entrada a la Villa, se mezclaron con el de las campanas de la Basílica y los aplausos de los miles de fieles que recibieron en Candelaria a la imagen. Cuando La Morenita llegó a la plaza de la Patrona de Canarias se lanzaron voladores desde la montaña para anunciar que la Virgen ya está de vuelta a su santuario.

Después cientos de devotos participaron también en la eucaristía que se celebró en el interior de la Basílica. Un acto que puso punto y final a esta peregrinación especial de la imagen.