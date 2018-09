Los vecinos de Los Loros, hartos de las motos

La Subida a Los Loros, en el municipio sureño de Arafo, es una de las favoritas por los motoristas dentro de sus rutas, situación que no gusta nada a los vecinos de la zona. A pesar de que admite de que el tránsito se ha reducido durante los últimos meses, el presidente de la Asociación de Vecinos Añavingo, Graciliano Martín, alerta del riesgo que conlleva que la carretera sea empleada por los motoristas, tanto para los vecinos como para el resto de usuarios.

A principios de verano, los ciudadanos de la localidad protagonizaron una concentración para alertar de los peligros para la seguridad de esta situación y según Martín tras esa movilización "el Cabildo ha mejorado la señalización, especialmente en lo que se refiere al máximo de velocidad". Así, explica que "se ha reducido de sufrirlo todos los días a que ahora sea solo de viernes a domingo".

El portavoz vecinal asegura que desde las 07:30 horas aproximadamente es frecuente escuchar el rugido de los motores de gran cilindrada aunque insiste en que el problema no es solo el ruido sino "los peligros de esta práctica tanto para los vecinos, entre los que hay muchos niños, como para sus animales y para los demás conductores".

Martín, que calcula que los cada día de viernes a domingo pueden usar la vía entre 15 y 20 motoristas, entiende que en muchos casos se trata de un "entrenamiento" para los que se dedican a este tipo de competición, por lo que recuerda que "ya se ha pedido reiteradamente al Cabildo que les permita practicar en un circuito cerrado donde no perjudiquen a los vecinos".

Además, sostiene que incluso las pruebas oficiales son un trastorno para los ciudadanos, puesto que "cuando se usa ese tramo, los vecinos se quedan sin accesos a sus casas". "Nos quedan dos opciones: o nos encerramos en casa todo el día o salimos sin saber cuándo podremos volver a entrar", lamenta.

Martín critica que ante todas estas circunstancias no haya respuesta por parte de las instituciones públicas a pesar de que las denuncias se remontan a muchos años. "Hemos pedido una reunión urgente de la Junta de Seguridad del Ayuntamiento pero no nos han respondido", denuncia el portavoz sindical, quien reconoce que no se descarta una nueva movilización este octubre.

Por su parte, el concejal del IU en el consistorio arafero, Francis Hernández, asegura que "hace suyas las reclamaciones de los vecinos y exige medidas de seguridad en la zona", a la vez que admite que es uno de los tramos preferidos por los amantes de la velocidad.

Con una distancia total de unos 15 kilómetros, la Subida de Los Loros es vía altamente usada por los motorista y frecuente protagonista de accidentes pese a que los agentes de la Guardia Civil han aumentado los controles en la vía.

Este mismo fin de semana fue el último de ellos, después de que un motorista de 36 años sufriera una caída. El hombre, de 36 años, resultó herido con politraumatismos de carácter grave, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.