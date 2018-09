Rescata a una perrita abandonada y le encuentra hogar de acogida en un día

Sandra Hernández no salía de su asombro mientras observaba la escena por una ventana de su casa: una mujer salió de una furgoneta azul con un perro, intentó arrojarlo por encima de la valla de una finca, el can se resistió y terminó dejándolo a un lado del arcén, para volver a subirse al vehículo y salir pitando para que nadie la viera. Pero esta tinerfeña de 20 años, que estudia la carrera de Bellas Artes en la Universidad de La Laguna, sí lo vio. Tanto que incluso fotografió la furgoneta, aunque estaba a demasiada distancia para que se viera la matrícula.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la mañana en la carretera de Buenavista del Norte al barrio de El Palmar. Sandra estaba desayunando en su casa cuando vio el vehículo por la ventana y siguió estupefacta toda la secuencia. "La perrita -es hembra- corrió detrás del coche pero no lo alcanzó. La verdad es que sentí una mezcla de rabia y pena por el animalito", señaló ayer. El animal estuvo unos minutos dando vueltas desorientado hasta que Sandra fue a dar con él y se lo llevó a su hogar. "Pronto vi que era una cachorrita. Los veterinarios confirmarían después que no tenía más de cinco meses. Estaba juguetona pese a lo que le habían hecho", subraya la joven. Ya en casa, Sandra Hernández escribió en su perfil de Facebook junto a una foto del perrito y otra del vehículo: "A ver si me podéis ayudar: a las 10:30 han abandonado a esta perrita por fuera de mi casa en El Palmar. No conseguí ver la matrícula pero tengo varias fotos del coche. La desgraciada que lo dejó era morena, de unos 30-40 años, e iba con un hombre (el conductor). Por favor, si podéis difundir os lo agradecería. Quien sepa algo o quiera adoptarla, que se ponga en contacto conmigo,ya que no puedo hacerme cargo de ella y no me gustaría llevarla a una perrera".

Sandra no puede hacerse cargo porque asegura que tiene alergia a los perros. "Por eso solo tengo un gatito", aclara. Pronto empezó a recibir mensajes. Alrededor de una docena de personas se ofrecieron a acoger a la perrita, que no tenía chip y, por tanto, los veterinarios desconocen si había sido vacunada. Sandra empezó a mirar las opciones y se decidió por una mujer de Tenerife. Pero antes puso el caso en conocimiento de la Policía Local de Buenavista del Norte, cuyos agentes lograron tras varias gestiones que la ONG SOS Peludos le cediera comida mientras esperaba para cederlo. También le dijeron que podía llevarlo a la perrera, a lo que esta joven se negó en rotundo. Denunció el abandono y mostró las fotografías a los policías pero estos le aclararon que iba a ser complicado localizar el vehículo sin la matrícula.

Indignación

El sábado al mediodía, poco más de un día después de encontrársela a un lado de la carretera serpenteante de El Palmar, Sandra Hernández cedía la perrita a la mujer que eligió para que la acogiera. "No paraba de jugar. Me puse muy contenta al verla con una nueva familia. No entiendo cómo hay gente que puede hacer estas cosas", detalló.

Asimismo, aseguró que en los últimos meses se han producido otros abandonos similares de perros en esta zona alta del municipio de Buenavista del Norte. "Vienen aquí a lo mejor porque es una zona aislada y poco habitada, llena de fincas. Por mi casa hay pocas casas. Lo harán para que no los descubran. Qué lamentable..."La nueva dueña ya tiene un nombre para la perrita. Se llamará Yira.