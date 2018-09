El colapso de tráfico de este lunes en la TF-5, "nada extraordinario"

El director insular de Fomento, Miguel Becerra, ha dicho que no ha pasado "nada extraordinario" en las carreteras de la isla en la mañana de este lunes 24 de septiembre, cuando los accesos al área metropolitana se han colapsado a primera hora de la mañana hasta bien entradas las 09.00 horas.

En declaraciones a Europa Press, ha comentado que no hubo accidentes ni obras en la TF-5 sino que han coincidido "a pleno rendimiento" los colegios, el inicio de las clases en la Universidad de La Laguna, los complejos hospitalarios y el progresivo final de los periodos vacacionales de los trabajadores.

"No hay ningún elemento a quien echarle la culpa", ha destacado, señalando que la red viaria es "insuficiente" para captar todo el tráfico que proviene del norte de la isla a través de la TF-5, especialmente en la zona del Padre Anchieta, donde la congestión fue "grave".

Becerra ha insistido en que "entre todos" hay que seguir cambiando los patrones de movilidad porque "a corto plazo no va a haber ninguna varita mágica", dado que la Consejería de Obras Públicas aún no ha sacado a licitación la redacción del proyecto del carril BUS VAO y el Estado no firma el convenio de carreteras, medida que podría permitir la licitación del cierre del anillo insular por el oeste.