El programa insular 'Emplearte' sufre retrasos en el pago a los beneficiarios

El programa del Cabildo de Tenerife Emplearte está sufriendo retrasos en el pago a los participantes. Tal y como han explicado algunas de los afectadas, se trata de un proyecto que tiene como finalidad ayudar, sobre todo a mujeres jóvenes, a la inserción laboral. La duración es de seis meses y cinco de ellos consisten en hacer prácticas en una de las empresas colaboradoras, por las que reciben unos 500 euros mensuales. El problema, según denuncian, es que la Corporación insular, la encargada de hacer estos abonos, llevaba casi dos meses de retrasos.

El consejero insular de Empleo, Leopoldo Benjumea, reconoció ayer que esa demora existe a causa, según él, de "trabas administrativas". Especificó que "se necesita un informe del servicio técnico y otro jurídico" y que la propuesta pasa por Intervención, que "tiene las cargas que tiene y no tiene suficientes recursos, quizá, para revisar la documentación". Cuando puede hacer esta labor y tiene alguna duda, apuntó que no en concepto de reparo, implica que haya que "explicarla y que vuelva el expediente", como por ejemplo "cuando pregunta si una persona ha estado de estancia los 30 días". Se trata de un proyecto "pionero y no se ha trabajado con él", así que entre esas dificultades "pasa el tiempo", señaló.

Leopoldo Benjumea anunció ayer que ya se procedió a pagar una de las dos cuantías pendientes y afirmó que se están buscando fórmulas para intentar acelerar los plazos para evitar este tipo de situaciones, como intentando que no se realice esa "fiscalización previa" sino de manera posterior.

El consejero insular detalló que Emplearte es un proyecto presentado a una convocatoria a nivel nacional que fue escogido y que cuenta con un presupuesto de 1.300.000 euros aproximadamente, de los que el 30% los pone el Cabildo.

Los beneficiarios de esta iniciativa alcanzan los 180, entre mujeres y hombres. Varias de los afectadas muestran su "descontento" por cómo ha funcionado la actividad, sobre todo por las demoras desde su inicio, y aseguran que lo "más vergonzoso es que, en varias ocasiones, diferentes personas a han dicho a diversos participantes tras sus quejas que si no les gusta y no están contentos con el proyecto que lo dejen".

"Somos jóvenes que estábamos en paro, algunos con prestaciones que han tenido que congelar para poder participar en Emplearte. Además, hay gente con cargas familiares y responsabilidades a las que hacer frente cada mes. Ahora mismo, al no recibir la ayuda en su debido momento, estamos haciendo frente a un gasto de transporte para trasladarnos a las empresas con ayuda de familiares o del poco dinero del que disponemos", lamentan.