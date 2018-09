El pleno retira a Franco el título de Hijo Adoptivo con la abstención de seis ediles

Francisco Franco dejará de ser Hijo Adoptivo de San Juan de la Rambla. El dictador perderá este título, del que goza desde 1936, de acuerdo a la moción aprobada ayer por el pleno del Ayuntamiento, institución a la que le toca ahora abrir el pertinente proceso administrativo para hacer efectiva esta decisión. Los socialistas, que gobiernan en minoría en el municipio norteño, lograron el apoyo solo de dos concejales para que su propuesta saliera adelante por mayoría. Aunque este asunto no consiguió la unanimidad, los cinco ediles del PSOE contaron con el respaldo de la Asamblea Unificada del Pueblo-Sí se Puede (AUP-Ssp). Un total de siete votos que permitieron dar luz verde a la retirada de este honor frente a las seis abstenciones de la Agrupación Independiente de San Juan de la Rambla-Coalición Canaria (AIS-CC), Partido Popular (PP) y Vecinos por Tenerife (VxT).

La alcaldesa de la formación de la rosa roja, Fidela Velázquez, resaltó que el objetivo de esta medida es cumplir con la Ley de Memoria Histórica, después de recibir en verano un requerimiento por parte del Senado para saber si el Consistorio ha acatado la norma. Fue en ese momento cuando "recordamos" que había una distinción concedida al militar, así que "presentamos esta iniciativa para cumplir totalmente" con la legislación. Y es que, según explicó, la Cámara Alta preguntó exactamente por la situación de la avenida que aún lleva el nombre de José Antonio Primo de Rivera, pero aseguró al respecto que antes de que finalice el año será cambiado tras la convocatoria de una consulta ciudadana.

La alcaldesa recordó que en 2016 se aprobó crear una comisión vecinal porque las empresas radicadas en esa vía "pidieron tiempo" para proceder a la modificación de esa denominación, pero asumió que "ya ha pasado el tiempo suficiente para que se proponga un nombre alternativo".

Aunque los dos concejales de AUP-Ssp votaron ayer a favor de que Franco pierda el título de Hijo Adoptivo, el portavoz de la Asamblea, Juan Siverio, criticó precisamente al Gobierno local por no haber actuado en la avenida durante este "año y ocho meses" desde que se acordó en el pleno la moción que presentó su formación en la oposición. Según detalló, la propuesta no solo aludía a esta vía, sino que también recogía que se "expandiera" a todos los símbolos franquistas que hubiera en San Juan de la Rambla y que se hiciese un estudio para comprobar si existían otros. Todo esto debería haberse resuelto "durante ese tiempo, pero no se movió un dedo", lamentó.

En opinión del edil, la presentación ahora de esta iniciativa por parte del PSOE es por "puro electoralismo", porque insistió en que en casi estos dos años "no ha llevado a cabo" la de 2016.

Si bien el concejal de VxT, Tomás Mesa, anunció antes de la sesión que la apoyaría, finalmente se sumó a los populares y los nacionalistas, que decidieron abstenerse porque consideran que este asunto no es "prioritario". El portavoz de AIS-CC, Marco Antonio Abreu, y su homóloga en el PP, Liria Falcón, utilizaron los mismos argumentos para explicar el sentido de su voto, dejando claro que no apoyan "ningún tipo de dictadura". El primero defendió que el municipio tiene cosas más importantes que quitarle la distinción a Franco, como "el agua y la situación de desempleo". La edil del Partido Popular compartió este parecer, pero además agregó que esta medida es "una cortina de humo para tapar la desidia de San Juan de la Rambla y con vistas a las elecciones de mayo".