El Botánico se viste de moda

Como si de un cuento se tratase, el Jardín Botánico de Puerto de la Cruz transformó su tradicional imagen para convertirse en escenario de una pasarela de alta costura. Marco & María Fashion Show by Mercedes Benz Grupo Rahn sorprendió a los más de 300 invitados al desfile, con una puesta en escena sin igual, en la que la magia de la localización y de los diseños conjugaron a la perfección para dejar al púbico sin palabras.

Cuando comenzaba a anochecer en Puerto de la Cruz se dio comienzo a un espectáculo sin precedentes en el municipio portuense. Un enorme telón se abrió para mostrar a los invitados la impresionante pasarela, que emulaba a un tablero de ajedrez, y que congregaba a todos los asistentes en dos únicas filas paralelas.

Así pues, como si de una obra de teatro se tratase, con una cuidada escenografía y música en directo a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert, las modelos comenzaron a desfilar por el Jardín Botánico, emulando el poema La última rosa del verano del irlandés Thomas Moore, escrito en 1805, y que no dejaba ninguna duda del paso de las estaciones que se iba conociendo a medida que aparecían los vestidos.

El inicio, con el final del verano y los colores típicos del paso al otoño que trae consigo septiembre. Tonos melocotón y rojizos, que imitan a las hojas caducas de los árboles. A medida que avanzaba el desfile también en la pasarela se iba dando hacia delante al calendario. Los tonos azulados comenzaron a dar pinceladas de lo que sería la llegada del invierno y, con él, el blanco impoluto que siempre acompaña al menos a uno de los modelos de la marca tinerfeña.

Fieles a un estilo

Y es que Marco & María han dejado claro que son fieles a un estilo que apuesta por novias con vestido de corte romántico, con mucho movimiento, y en los que priman los tejidos como el tul, organza y crinolina bordada y tratada. Además, todo confeccionado de manera artesanal, con detalles de costura a mano, lo que les ha valido para ser parte de la plataforma Moda España, luciendo las etiquetas 'Diseñado en España' y 'Hecho en España'.

Cabe resaltar que la agencia Mas Q Moda Canarias se ha estrenado con un desfile de estas características en Tenerife, sembrando una semilla que, dado el éxito cosechado, es muy probable que se vuelva a repetir. Además, Mas Q Moda Canarias también ha sido la encargada de realizar el casting de modelos del panorama internacional y nacional, entre las que han destacado las tinerfeñas Patricia Yurena o Celiha Vallespir, así como Alba Román, Arbile Daruzel, Kelsey C o María Ruíz. En total, un 80% han sido modelos canarias y otro 20%, internacionales.

Un final por todo lo alto

El broche de oro de la noche llegó de la mano de la artista madrileña Marta Sánchez. La cantante, a la que une una larga amistad con los diseñadores, sorprendió a todos los invitados interpretando el tema Papa, can you hear me?, de Barbra Streisand, junto a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert. Tras ella, llegó el aplauso rotundo y todos en pie para mostrar su cariño y admiración a Marco Marrero y María Díaz que, como es tradición, recorrieron la pasarela para devolver el agradecimiento a los asistentes, visiblemente emocionados.

Después, Marco y María, junto a Giovanni Déniz y Josué Quevedo, en representación de la productora Mas Q Moda Canarias, brindaron junto a todos los asistentes por el buen desarrollo del espectáculo.