Marco & María Fashion Show by Mercedes Benz Grupo Rahn llenará de moda el Jardín Botánico

Todo listo para que mañana, a las 19:00 horas, Marco & María Fashion Show by Mercedes Benz Grupo Rahn sea una realidad en el Puerto de la Cruz. El desfile, que servirá para rendir homenaje a los 25 años de Marco Marrero y María Díaz, alter ego de Marco & María, en el mundo de la moda, estará producido por la agencia Mas Q Moda Canarias.

La rueda de prensa de presentación de esta pasarela de moda transformará al completo la imagen del Jardín Botánico de Puerto de la Cruz este viernes 7 de septiembre. El alcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso; la concejala de Turismo del ayuntamiento portuense, Dimple Melwani; el diseñador Marco Marrero; el director gerente del Grupo Rahn STAR, Alejandro González; el director del Hotel Botánico The Oriental Spa Garden, Gustavo Escobar; y el promotor del evento y director de Mas Q Moda Canarias, Giovanni Déniz, desgranaron los diferentes aspectos relativos al desfile en sí mismo y a la colección que se va a presentar.

"Para Puerto de la Cruz acoger este evento exclusivo de Marco & María es una oportunidad única de rendirles un homenaje por lo que significan para la ciudad. La proyección internacional de Marco & María ha llevado el nombre de Puerto de la Cruz a todo el mundo, con su presencia en los cinco continentes, así que desde el ayuntamiento, cuando se nos puso sobre la mesa la oportunidad de organizar un desfile de estas características, no pudimos más que decir que sí", ha afirmado Lope Afonso, quien también ha puesto en valor "el ejemplo que suponen la constancia y la dedicación de Marco Marrero y María Díaz para los jóvenes que hoy sueñan son ser algún día como ellos".

Por su parte, Marco Marrero, en representación de la pareja de diseñadores, ha comenzado su intervención disculpando la no asistencia de María, "que por un pequeño contratiempo de causa mayor no puede acompañarnos en el día de hoy". Así pues, Marco Marrero ha querido hacer especial hincapié en "la satisfacción que nos produce poder poner en marcha este espectáculo en nuestra tierra. Esto no surge de un año a esta parte, sino que es una idea que nos viene rondando la cabeza desde hace mucho tiempo y que no ha podido tener un mejor escenario que el Jardín Botánico de Puerto de la Cruz, que para nosotros es el espacio ideal para desplegar nuestra colección".

En relación a los diseños que se verán sobre la pasarela el próximo viernes, Marco Marrero ha adelantado que "se trata de una muestra inspirada en el poema La última rosa del verano, escrito por el irlandés Thomas Moore en 1805. Los vestidos irán en la línea de nuestra marca, con tejidos especiales y cuidados hasta el último detalle".



Apuesta

La concejala de Turismo de Puerto de la Cruz, Dimple Melwani, ha afirmado que "desde que mantuvimos la primera reunión para conocer el proyecto supimos que teníamos que apostar por Marco & María y por Mas Q Moda Canarias y que, sin lugar a dudas, disfrutaríamos de algo grande. Ahora, a falta de apenas tres días para el evento, tenemos la ilusión de ver cómo se transforma la imagen del Jardín Botánico de nuestra ciudad para proyectar un desfile único".

En relación a la apuesta del Grupo Rahn STAR por ser patrocinador principal del fashion show, el director gerente Alejandro González ha resaltado "la vinculación que tiene el Grupo Rahn STAR y, en concreto, Mercedes Benz, con los valores de marca también de Marco & María. Nos une la pasión por el trabajo bien hecho y no queríamos perder la oportunidad de unirnos para dar paso a algo grande".



Sabor canario

El director de Mas Q Moda Canarias, Giovanni Déniz, fue el encargado de dar a conocer algunas de las pinceladas del evento que se podrá disfrutar el próximo viernes 7 de septiembre. "Aunque no nos gusta desvelar mucho, si que podemos adelantar que el Jardín Botánico es un escenario espectacular para desplegar la magia de los diseños de Marco & María y que no vamos a dejar a nadie indiferente".

Déniz, que se estrena con un desfile de estas características en Tenerife, ha apuntado además que "desde Mas Q Moda Canarias hemos realizado un casting de modelos del panorama internacional y nacional, entre las que destacan las tinerfeñas Patricia Yurena o Celiha Vallespir, así como Alba Román, Arbile Daruzel, Kelsey C o María Ruíz. En total, un 80% son modelos canarias y otro 20%, internacionales".

Giovanni Déniz también apuntó, tal y como se conoció hace unos días, que Marta Sánchez será una de las invitadas estelares del desfile. La cantante madrileña, asidua a vestir modelos de Marco & María, no ha querido perder la oportunidad de compartir una noche tan especial en el Puerto de la Cruz.

25 años

Marco Marrero y María Díaz, alter ego de Marco & María, iniciaron su trayectoria profesional en 1990 y, desde entonces, han desfilado en Madrid, París o Barcelona, contando con 65 puntos de ventas especializados en el sector nupcial en los cinco continentes. Además, desde este 2017, Marco & María forma parte de la plataforma Moda España, luciendo las etiquetas Diseñado en España y Hecho en España.

´Marco & María Fashion Show by Mercedes Benz Grupo Rahn´ es una apuesta decidida por impulsar la moda y la cultura desde Tenerife, con dos diseñadores de referencia de la Isla y del panorama nacional. Así pues, Mercedes Benz Grupo Rahn es el patrocinador principal de un evento que cuenta con el apoyo fundamental del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a través del Área de Turismo; del proyecto Tenerife Moda del Cabildo Insular de Tenerife y el Gobierno de Canarias.

Asimismo, el desfile de moda cuenta con la colaboración de Lays, Heineken, Fund Grube, Seagrams, Mumm, Clínica Bonome, Ocio Costa Martíanez, Finca y Catering La Gañanía, Adela Caicoya, Más que vuelos, Hotel Atlantic Mirage y Hotel Botánico The Oriental Spa Garden y Transformer Bodas y Eventos.