La mejor orilla para los bañistas de cuatro patas

Perros entrando y saliendo del agua, otros asentados en la orilla o algunos que huyen del mar y prefieren curiosear por la arena. También están los más atrevidos, que en busca de compañeros de juego irrumpen en las parcelas con toalla de los veraneantes comunes. Este es el panorama general de la playa de el Puertito, en Güímar, una de las que acota un espacio de este enclave de arena para las mascotas, principalmente perros. Con sus desventajas y sus necesidades de mejora, hay coincidencia en que es la mejor de este tipo de Tenerife.

El incremento de playas de perros en la Isla -ya son cuatro- parece ser una necesidad a gritos entre los usuarios -o más bien a ladridos-, ya que estos acuden desde diversos municipios a este lugar única y exclusivamente para que sus animales los puedan acompañar, como así relatan varios de ellos a la opinión de tenerife. Este espacio delimitado con balizas es un servicio recurrente durante toda la semana, según atestiguan a este periódico asiduos del lugar. "Los fines de semana, aquí no cabe un alma", apostilla un bañista. María José Benítez asegura que el espacio para perros con que actualmente cuenta la playa es "ínfimo" y "debería ampliarse" para un mayor esparcimiento de las mascotas. Incluso, Benítez alude a un desaprovechamiento de la playa, debido a la dispersión de bañistas. A su parecer, esta es razón suficiente para un aumento de los metros de acceso a canes. "Yo pago impuestos para poder disfrutar de este lugar y cualquier otro, sin restricciones", subraya. No obstante, esto no es óbice para que la usuaria considere que esta es "la mejor playa para nuestros perros, sin duda".

La limpieza "escasea"

Por su parte, María Candelaria González afirma que la limpieza "escasea" y, a su juicio, en lo que coincide con la usuaria Esperanza Núñez: debería haber más papeleras para depositar los excrementos. "Nos ponen las zonas de tirar las heces lejos del punto de concentración de dueños y sus respectivas mascotas. Esto implica mayor suciedad por dejadez", puntualiza.

Domingo Benítez sostiene que la playa debería disponer de cuencos para que los perros puedan tomar agua con facilidad, sin tener el propietario que trasladarse al mar para poder minimizar la sed del animal. A esto añade la incorporación de más sombrillas para que los canes se puedan guarecer del sol. En lo que respecta al aumento de playas de perros, su respuesta es un contundente "sí", ya que cada vez que quiere pasar un día de playa con sus dos perras debe dirigirse desde Tabaiba hasta Güímar para lograrlo.

Perros peligrosos

Mauricio Pesenti adoptó hace tiempo a una perra mestiza, de la que le advirtieron que con el tiempo podría ser un perro potencialmente peligroso (PPP).Él ha obviado esos avisos al conocer la "tranquilidad" con que se comporta su can, ya que "es cuestión del dueño que el perro adopte una actitud u otra".

La entrada de este tipo de canes a playas como esta depende de las restricciones de que disponga el Consistorio del lugar, en este caso, de Güímar. En referencia a esta variable normativa, cabe reseñar que Miriam Domínguez es dueña de un perro de este tipo. Este debería llevar bozal pero es bastante manso y juguetón. Precisamente, Domínguez relata la molestia que le suele suponer que otros perros irrumpan en su zona de toalla y que, incluso, en alguna ocasión hayan mordido a su perra. "Esto debería controlarse", afirma.

No obstante, Felipa Sosa admite que no le asusta la presencia de este tipo de canes, dada su pacífica actitud, pero sí es consciente de que puede desencadenar una mala situación si su mascota se acercara a este tipo de perro. A este respecto, Emilio López asevera que los perros catalogados como peligrosos no hacen ningún tipo de daño si se les educa correctamente. De esto es buena muestra la mascota de Miriam. Ajena a este debate, Sosa propone también la incorporación de duchas para estos animales, con las que se les pueda retirar, por ejemplo, la arena.

Víctor Expósito proviene de Santa Cruz y también frecuenta la playa para que sus dos perros lo puedan acompañar. Al igual que otros usuarios, alude al "incivismo" de algunos propietarios que no propician la higiene en la playa, lo que se plasma en la presencia de excrementos dispersos y poco divisados entre la arena rocosa. A esto se suma la falta de las mencionadas sombrillas. Este bañista reseña una parte de la capital en que se puede bañar a los perros, pese a que no sea una zona habilitada para ello. La playa de Los Llanos. "Los dueños que no pueden desplazarse recurren a esa zona para remojar a sus perros, cuando esas aguas y esa playa no es que sean muy pulcras", explica.

Lucía García aduce que no solo debería haber más playas de perros, sino más parques. En su caso, es la primera vez que se atreve a llevar a su mascota, de pocos años de edad. Para ella es un lugar ideal para que los canes disfruten y no se les limite a un simple garbeo con correa, sino que se acostumbre al can a este tipo de ocio.

Después del verano se prevé la ejecución de unas obras en la playa de Las Teresitas, con duración de cuatro meses para que esta pueda ser visitada por perros. La zona de futura habilitación será el final de la playa, junto al espigón. La partida para este fin en los presupuestos de 2018 es de 25.000 euros, aunque no contenta la presencia de postes para atar a los perros, pues a juicio de los preguntados por este periódico, esto merma el propio sentido de la acotación de un espacio marítimo para canes.

"Si eso es así, yo nunca llevaré a mi perro a esa playa. Para eso lo traigo aquí y lo llevo suelto", clama una usuaria. Otra bañista, por su parte, alude a que "la basura de los humanos es peor de lo que puedan hacer los perros, porque al fin y al cabo, es culpa de los dueños". Este poco margen de libertad causa ampollas entre los propietarios.

En lo que respecta a la convivencia, y teniendo en cuenta que los balizamientos de esta playa no impiden el acceso de canes a la otra zona normal de bañistas, los usuarios admiten que ha existido algún que otro roce. "Yo no entiendo como hay gente que se pone en el borde del comienzo de la zona para perros. Parece que es para buscar problemas", arguye con enfado una veraneante.

Libre acceso en toda la costa

En lo que se refiere a la hipotética posibilidad de que se produjera un libre acceso a las playas tanto de perros como de personas o una especie de horario de convivencia entre ambos, la respuesta unánime de los encuestados es negativa, debido a factores como "el respeto a aquellos a los que no les agrada compartir su día de playa con los perros", como apostilla Domingo Benítez, o la limitación de solicitar, como gran parte de los usuarios, mayor espacio para sus perros, como así hace Esperanza Núñez. En ningún caso, se contempla una "mezcla" con bañistasno acompañados de canes.

Santa Cruz de Tenerife es el segundo municipio de las Islas con mayor número de canes. En total, cuenta con 41.968 perros, de un conjunto de 240.600 animales de este tipo, según el Zoocan, el registro por excelencia de identificación animal.