Güímar abre el plazo de ayudas para pensionistas canarios-venezolanos retornados

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Güímar ha abierto el plazo referente a la solicitud de las ayudas económicas transitorias para pensionistas canarios-venezolanos retornados a las islas, que podrán ser solicitadas hasta el 1 de octubre de 2018, según ha informado la Corporación municipal en una nota de prensa.

Este tipo de ayudas, realizado en virtud del convenio de cooperación suscrito entre la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Güímar, cuentan con el objeto de otorgar asistencia económica transitoria a pensionistas canarios-venezolanos retornados que, a 31 de diciembre de 2015, acreditaran tener cumplidos los 65 años, ser residentes en Canarias y estar en riesgo de exclusión social derivado del impago de las pensiones de jubilación de Venezuela.

En concreto, se considerarán beneficiarias de estas ayudas económicas transitorias aquellas personas que reúnan las siguientes condiciones. Por un lado, ser pensionista emigrante canario-venezolano retornado, tener reconocida la pensión de jubilación por la República Bolivariana de Venezuela y que a 31 de diciembre de 2015 acreditaran tener cumplidos los 65 años y se hallaren empadronadas en el municipio y que en la actualidad mantengan la situación de residencia permanente en las islas, es decir, que dentro de los cinco años anteriores a la solicitud hubieran tenido la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canarias, al menos, durante tres años.

Asimismo, que teniendo reconocido el derecho a la pensión de jubilación venezolana no la perciben de forma efectiva de la República Bolivariana de Venezuela. Y, por último, que, previa la correspondiente solicitud y valoración social por parte de los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento, las personas interesadas acrediten carecer de recursos económicos suficientes, entendiéndose ello cuando los ingresos no superen la cuantía íntegra anual de la ayuda fijada en la Ley de Presupuestos del Estado de 2017 para la Pensión no Contributiva de Jubilación (5.164,60 euros), excluyéndose el cómputo de dicha cuantía en la unidad de convivencia cuando existiera una pensión reconocida análoga a la solicitada.

En cuanto al lugar de presentación, las solicitudes se podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Güímar, Plaza del Ayuntamiento, 4, y en los registros descentralizados de las Tenencias de Alcaldía, así como en cualquiera de los lugares a que se refiere el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, todo ello de acuerdo al modelo facilitado por la Administración y relación de documentación disponible en la página web municipal.