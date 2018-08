Castro: "Si Franco no hubiera hecho cosas buenas, por qué hay aún 80 de sus leyes"

Castro: "Si Franco no hubiera hecho cosas buenas, por qué hay aún 80 de sus leyes"

"Yo no viví esa época, pero había dos bandos y murieron dos, y uno hizo cosas buenas y cosas malas y el otro también. Si el bando de Franco no hubiera hecho cosas buenas, por qué están todavía 80 de las leyes actuales. Los hospitales, los colegios públicos, el paro y la seguridad social creo que son medidas buenas que se tomaron en esa época. Ahora, la matanza no". Con estas palabras, la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, quiso defenderse de las críticas que le han llovido después de afirmar que "lo que le parece triste es que se destierre ahora la figura de Franco y 40 años después esté otro dictador gobernando este país".

La regidora del Partido Popular (PP) que aspira ahora al Cabildo de Tenerife indicó que "para nada es franquista", pero en su opinión la aprobación del decreto ley que permitirá exhumar los restos del dictador del mausoleo implica "abrir nuevas heridas" cuando hay "temas más importantes, como la inmigración y el terrorismo". La alcaldesa quiso aclarar ayer que cuando dijo que hay "otro dictador gobernando el país" aludiendo al socialista Pedro Sánchez no significa que lo "compare con Franco", sino que se refería a que "se salta el Senado a base de decretazo".

Castro subrayó que echa en falta "en el Cabildo, en el Gobierno canario y en España" a políticos "transparentes y valientes" y reprochó al consejero insular Miguel Ángel Pérez (PSOE), quien la llamó "ignorante", que la "descalifique por sus proyectos".

Podemos pidió ayer al PP que tome medidas contra ella por sus actos "cuestionables", Izquierda Unida criticó sus declaraciones por ser de ideología "claramente fascista" y el PSOE le insta a retirar sus palabras.