La Arena recupera la normalidad

La playa de La Arena, en la costa tacorontera de Mesa del Mar, recupera la normalidad. Este popular litoral norteño vuelve a ser totalmente accesible al público después de que permaneciera cerrado y semicerrado desde el pasado viernes, cuando se produjo un desprendimiento de piedras y tierra en el acantilado que bordea la playa, hasta ayer. Aunque no hubo que lamentar daños personales, las redes y vallas de seguridad si se vieron fuertemente afectadas por lo que ayer se procedió a actuar en la zona. Unos trabajos que culminaron sobre las 16:00 horas, dejando la playa en perfectas condiciones para disfrutar de un buen chapuzón.

Desde primera hora de ayer -sobre las 08:00 horas- un grupo de operarios dirigidos por un ingeniero geólogo especializado en este tipo de situaciones comenzó la actuación de inspección y reparación de los sistemas de seguridad (redes, vallas y cables) en la zona afectada. Se trató una obra bastante espectacular, ya que los operarios quedaban suspendidos "en el aire" mientras mejoraban la instalación. El equipo, de alrededor de 10 personas, se descolgó por el acantilado para comprobar la estabilidad del terreno y la situación de los elementos de seguridad instalados en la ladera que evitan que en los desprendimientos las piedras salgan volando y puedan alcanzar la zona del paseo o la propia playa.

Además de estas obras, el Ayuntamiento tacorontero llevó a cabo la limpieza del paseo de La Arena. Tras estas tareas, el ingeniero al frente de los trabajos informó de que la playa ya se podría abrir al público sin restricciones. Y es que antes, justo con el comienzo de la actuación, se ordenó el cierre total del litoral por motivos de seguridad. El Consistorio preveía que las obras podrían dilatarse algunas horas más y que la playa no estuviera lista para el baño hasta hoy. Finalmente, y tras la rápida actuación de los operarios, se permitió el paso a todas las zonas de la costa poco después del mediodía. Por su parte, el muelle si permanecío accesible en todo momento para las embarcaciones de pesca.

El pasado viernes, sobre las 16:00 horas, se registró un desprendimiento en la ladera de la playa por lo que se procedió a evacuar a los usuarios y a fijar un amplio perímetro de seguridad.

El Consistorio tacorontero destaca que las redes, cables y vallas de seguridad, que supusieron una inversión de 600.000 euros y exigen un continuo mantenimiento por parte del Ayuntamiento, han funcionado en el incidente de este fin de semana ya que evitaron males mayores. Su misión es impedir, (en la manera de lo posible ya que riesgo cero no existe), que las piedras en los desprendimientos, sobre todo las de mayor tamaño, salgan rodando y rebotando ladera abajo, y puedan llegar a alcanzar a las personas en el paseo o en la playa.

No obstante, el gobierno local puntualiza que las redes no pueden evitar totalmente los desprendimientos y por ello también se hacen inspecciones periódicas de las laderas del municipio. En algunos casos de especial gravedad, como en 2016, se cerró la playa para provocar el desprendimiento controlado de rocas que las redes y cables no podían sostener más tiempo.

Medidas

El Ayuntamiento de Tacoronte recuerda que se deben respetar en todo momento las señales, perímetros de seguridad, vallas e indicaciones de la policía, socorristas y miembros de Protección Civil ya que estos desprendimientos imprevistos evidencian la importancia de respetar las prohibiciones de paso y todas las indicaciones en estas zonas de la costa.