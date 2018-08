"Las 'kellys' no somos esclavas"

"Hoy celebramos el día en el que nos echamos a la calle para contar cómo nos tratan en esos hoteles de lujo", explicó Eva, una de las muchas camareras de piso que en la tarde de ayer se concentraron en la plaza de la Iglesia de Los Cristianos, en Arona, para reivindicar los derechos laborales de las también llamadas kellys. La historia que contó trata sobre "manos y espaldas doloridas y de bolsillos llenos de pastillas" para poder aguantar las jornadas labores.

"Nuestro trabajo consiste en hacer entre 20 y 25 habitaciones de más de 35 metros cuadrados, por lo que estamos hablando de más de 1.000 metros cuadrados al día, en cinco o seis horas", aseguró Angelina Martín, quien acudió a la concentración de ayer para reivindicar mejoras laborales para las kellys, unas mejoras que pasan por la jubilación anticipada a los 60 años o el alivio de la sobrecarga laboral que tienen que soportar.

No obstante, la limpieza de esas habitaciones no es la única tarea que deben desempeñar estas trabajadoras durante sus jornadas laborales, pues a esto también hay que sumar el acondicionamiento de las denominadas zonas comunes a las que les suelen dedicar una hora y media cada día.

Aparte de las habitaciones y de las zonas comunes, están las denominadas "salidas", que consiste en dejar las habitaciones impolutas cuando los clientes se marchan del hotel para recibir a los nuevos. "Antes los clientes venían un mes o veinte días, ahora vienen 3 o 4 días", aseveró Isabel Colchón, otra camarera de piso, para agregar: "No podemos hacer tantas salidas todos los días porque tienes que dejar las habitaciones perfectas".

Ante el exceso de trabajo que padecen, muchas son las que deciden dejar de comer o no beber agua durante la jornada laboral para no perder tiempo en ir al servicio. "La mayor parte de las veces no nos da tiempo de comer, no bebemos agua porque no nos da tiempo de ir al baño. Es un trabajo penoso", remarcó Martín, mientras sus compañeras gritaban: "Trabajo digno, no somos esclavas".

"Los empresarios nunca miran el mobiliario que eligen para sus hoteles, que queda muy bonito para el cliente, pero lo tiene que limpiar la camarera de piso", comentó Colchón, quien criticó que nadie se preocupe del peso que puedan tener esas camas o muebles. "Somos nosotras las que tenemos que rodarlos, a ellos eso les da igual", agregó esta trabajadora para remarcar que la mayor parte de las camareras de piso acaban sus jornadas laborales agotadas.

Otro de los motivos de la concentración organizada por el colectivo Kellys Unión y Sindicalistas de Base fue para reivindicar que se les reconozcan las enfermedades que padecen como consecuencia de los trabajos que realizan.

"Tiene que haber muchas más movilizaciones porque hay que concienciar a las camareras y, sobre todo, a los empresarios. Hay que concienciarlos de que tienen que cambiar el sistema de trabajo de las camareras de piso. No puede ser este esfuerzo que nos exigen constantemente que no es un día puntual, es una vida en la que no llegas la edad de jubilación con el ritmo de trabajo que nos están poniendo", manifestó Colchón.

En estos mismos términos se expresó Ada García, otra camarera de piso que relató cómo es el día a día para estas profesionales. "Nuestro día a día es con un control que difícilmente puedes asumir en ocho horas y lo sabes", manifestó. "Sabes que todos los días te vas a enfrentar a ello, todos los días lloras porque no vas a llegar a tiempo, porque tienes que ir corriendo, porque te caes, porque te das golpes, porque no haces bien el trabajo porque no tienes tiempo, porque los productos son malos y las plantillas son cada vez más pequeñas", comentó esta joven.

Afirmaron que la vida laboral de las kellys es más corta que la de cualquier otro trabajador debido a las diversas enfermedades a las que tienen que hacer frente. "Terminamos con lesiones, enfermedades que no están reconocidas como enfermedades profesionales", denunció Colchón, quien reclamó al Gobierno que tome medidas, pues todas las trabajadoras de este sector acaban padeciendo las mismas lesiones. "Padecemos lumbalgias, hernias discales, epicondilitis o codo de tenista, está sí está reconocida como enfermedad profesional pero aun así nos cuesta mucho que nos den un papel en la empresa para que vayamos al seguro y cuesta mucho más que la mutua reconozca que es un accidente de trabajo", apuntó.

También denunciaron la temporalidad que padece el sector. Al respecto, estas trabajadoras aseguraron que "aguantamos una temporalidad en el departamento de pisos que no aguanta ningún otro departamento". "Necesitan temporales, trabajamos años en hostelería pero nunca tenemos un contrato indefinido", agregó Ada García.

Pese al intenso calor de ayer, las camareras de piso no estuvieron solas en sus reivindicaciones, pues también asistieron presentantes sindicales, pensionistas y hasta el alcalde de Arona, José Julián Mena, quien pidió "diálogo" entre las partes pero también aprovechó la ocasión para destacar todo lo que estas trabajadoras han aportado al sector turístico. "Es momento de plantear las reivindicaciones que tienen, unas reivindicaciones que deben ser escuchadas y valoradas para lograr un compromiso que mejore sus condiciones laborales", dijo Mena, quien insistió en que "tienen que ser oídas porque también han contribuido a que municipios como este mantengan su riqueza".

"La próxima vez que vaya de viaje, sonría a su camarera de piso y dale los buenos días, pues esto hace que su carga sea mucho más llevadera", concluyó Eva.