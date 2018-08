Pérez: "Castro es una ignorante; no está preparada para llevar ni Güímar ni la Isla"

El Partido Popular (PP) de Güímar pretende proponer a Carmen Luisa Castro como candidata de su formación al Cabildo de Tenerife. La alcaldesa del municipio sureño es conocida por un sinfín de declaraciones o actos que han terminado en polémica, el último de ellos posar sobre una pala mecánica, y el anuncio de su posible salto a la Corporación insular va acompañado de diversos objetivos a alcanzar, como dar un uso turístico a los barrancos explotados de forma ilegal durante años y la construcción de un túnel entre esta localidad y La Orotava. Ambas ideas no han dejado indiferente al consejero de Política Territorial de la Institución tinerfeña, el socialista Miguel Ángel Pérez, quien ayer no dudó en afirmar que la regidora "es una ignorante" que "no está preparada para llevar los designios de Güímar, y mucho menos los de la Isla".

"Partiendo del respeto que me merece cualquier partido a la hora de proponer candidatos a las elecciones y de que la Constitución dice que cuando eres mayor de edad puedes ser elector elegible, estaría muy preocupado si el nivel del PP va a ser la alcaldesa de Güímar para el Cabildo. Creo que son más inteligentes y no la van a presentar". Con estas palabras, el responsable del área mostraba su rechazo a las declaraciones y actos que la regidora ha protagonizado últimamente. Por un lado, Miguel Ángel Pérez cuestionó la creencia que según él tiene la regidora sobre lo que es la gestión política, "no dando soluciones a las cosas". "Porque salga en un titular o se suba a una pala lo único que hace es cubrir una portada de un periódico o red social", puntualizó, para posteriormente criticar que Güímar se ha convertido en la "farándula y en la política rosa de Tenerife" porque el municipio "no se conoce" por sus valores, sino por "su alcaldesa, la línea azul, la destrucción del patrimonio histórico y por estar con salidas de tono, sin capacidad ni conocimiento y con una ignorancia que raya la demagogia populista".

El consejero de Política Territorial, en segundo lugar, discrepó de los dos objetivos que busca alcanzar el PP local a través del Cabildo. Recordó que el único túnel prioritario para Tenerife es el de Erjos y declaró que ahora la formación güimarera ha sacado esa infraestructura "simplemente para acaparar noticias". Subrayó los problemas de movilidad que existen en la Isla y le reprochó que esté "desviando la atención en ocurrencias que ya han sido descartadas por grandes insignes de la ciencia, como es Telesforo Bravo", y más cuando la Institución insular lleva demandando "todo el mandato" el túnel de Erjos para mitigar los atascos.

En cuanto al uso turístico que Castro defiende para los barrancos de los que se extrajeron áridos de forma ilegal, el socialista manifestó que la regidora tiene "engañada a la gente de Güímar" con ese asunto. Si bien dijo que la Corporación tinerfeña eliminará el ámbito extractivo de esa zona, indicó que la ley sectorial establece que "la única manera" de eliminar una actividad minera es poniendo en contravalor otra actividad que sea de mayor valor, el suelo ambiental. Sea como sea, el responsable del área avisó de que "lo primero que hay que hacer" es cumplir con la sentencia penal que obliga a los areneros condenados a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, "y a partir de ahí se valorarán otros términos". "Seamos serios, que no siga engañando a la gente con que va a poner zona turística porque no es verdad; no es una zona turística ni lo va a ser nunca. Que arregle el Puertito, que lo tiene dejado de la mano de dios", agregó.

"Ella sale en un tractor, con una azada o pinta una raya simplemente para hacerse notar, pero de gestión cero. No tiene ni idea de lo que está hablando. Es una ignorante y está diciendo un disparate uno detrás de otro. [...] Yo, como ciudadano, jamás votaría a Luisi Castro al Cabildo porque es una persona que no está preparada para llevar los designios de Güímar y no creo que esté preparada para llevar, mucho menos, los designios de la isla de Tenerife", concluyó Miguel Ángel Pérez.