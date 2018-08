Para corazones, los de Tejina

Tejina celebra este domingo la Fiesta de los Corazones, acto central de las celebraciones en honor a San Bartolomé y que comenzará a las 11.30 horas con la entrada de los Corazones a la Plaza de la Iglesia, donde se prevé que se congreguen miles de personas, acompañados de parrandas, tras lo que se procederá a la lectura de la ofrenda al Santo, que se representa desde 1984.

Los tres Corazones --El Pico, Calle Arriba y Calle Abajo--, que representan a tres núcleos de población son transportados a hombros hasta la plaza de la iglesia en medio de la música y voladores. Cada Corazón, cuyo peso puede alcanzar los 800 kilos, es cargado aproximadamente por 25 hombres. Una vez recibidos por el Santo, los Corazones son colgados y adornados con banderas y permanecerán expuestos hasta el lunes por la tarde.

Los Corazones son orientados hacia la calle de cada uno de ellos, con el objetivo de mostrar el orgullo de contar con algo exclusivo.

El recorrido de los Corazones del Pico, Calle de Arriba y Calle de Abajo será el habitual: El Corazón del Pico partirá desde la Ermita del Pico de Bermejo, Camino del Pico, TF-13, Cuatro Camino; la salida del Corazón de la Calle de Arriba, desde la c/ Arriba, Plaza de El Ramal, c/ Rodríguez Amador hasta la Plaza de la Iglesia de Tejina, así como la salida del Corazón de la Calle de Abajo, por la c/ El Peligro y c/ La Cruz.

Asimismo, por la tarde a las 18 horas tendrá lugar la Batalla de Flores en la que participarán de nuevo las carrozas del pueblo, otro de los momentos álgidos de la celebración, partiendo de la c/ Magdalena Santos, C/ Rodríguez Amador, C/ Tomás González Rivero, C/ Arriba, (se darán tres vueltas al recorrido) y regreso hasta la C/ Magdalena Santos.

A partir de las 21:30 horas, la plaza de la iglesia acogerá el XXXII Festival de Exaltación de los Corazones, un acto en el que se transmite la belleza de la fiesta a través de la música, organizado por la Asociación Corazones de Tejina.

El lunes, día 27 de agosto, a partir de las 18:30 horas, se celebrará el acto de Descuelgue de los Corazones en la plaza de la iglesia y, posteriormente, a las 21 horas tendrá lugar la Batalla de Polkas en la plaza Manuel Hernández, y a continuación, a las 22 horas, una verbena popular en la que actuará la orquesta Dorada Band en la plaza de la Iglesia.