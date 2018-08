El Socorro no respira el vertido

En la playa de El Socorro, en el margen septentrional del Malpaís de Güímar y una de las cuatro cerradas por unas horas el domingo como consecuencia del derrame de 30.000 litros de combustible, se respira un ambiente de normalidad, propio de cualquier día de agosto de intenso calor. Los bañistas, pese a conocer lo ocurrido y el cierre provisional del lugar, aseguran no haber percibido ningún olor fuerte por el escape, que continúa purulante como piche en la zona cero del derrame, en el Polígono Industrial de Güímar, justo debajo de Ropa Rest, la lavandería originaria del fuel.

Algunos usuarios, incluso, colocan sus manos a modo de gafas de sol para conseguir vislumbrar alguna mancha del sonado vertido en la costa y, extrañados, se preguntan por qué, a día de hoy, no detectan ocularmente ningún indicio sobre lo sucedido. Lo cierto es que la playa de El Socorro, a apenas dos minutos en coche del mencionado Polígono Industrial, no ha sido, como lo demuestra la vista, una víctima directa de un derrame que se sigue intentando controlar para que no llegue al mar. No obstante, esto no es óbice para que los usuarios noten otras carencias relacionadas con el impacto ambiental, aunque en otro sentido.

Necesaria limpieza

Una bañista, bastante enfadada, aduce que ahora realmente se advierte un mayor empeño en las labores de higiene de la playa "por la llegada en septiembre de la romería de El Socorro". Por esta razón, esta usuaria pone en jaque la responsabilidad del Consistorio güimarero en lo que se refiere al aseo de este paraje. "Si vienes en abril, la playa da pena, nada que ver con este cuidado extra del verano", apostilla. Otra usuaria alude a la llegada de turistas durante el fin de semana como principal motivo de la suciedad que en ocasiones se presenta. "Los que acudimos aquí con frecuencia no traemos comida por el bien de la playa, pero los extranjeros esto no lo tienen interiorizado y ensucian", subraya.

Lo que más llama la atención de la playa de El Socorro es que su arena esté impregnada de cientos de colillas dispersas, pese a que los carteles que cuelgan de las pocas sombrillas de que dispone la playa alerten de que dejarlas en cualquier lado convierte en "guarro" a quien desempeña esta acción. Esta original idea, que no proviene de las administraciones públicas, es obra de Lope, un extranjero, que a juicio de los bañistas debe de sobrepasar los 60 años de edad. Este individuo es el encargado de velar, cada día y motu proprio, por el mantenimiento de la playa. "Cada mañana nos lo encontramos limpiando", explica una bañista que frecuenta este enclave.

Lope es bien considerado por su tesón en que ·l Socorro conserve su estado más esplendoroso posible, aunque resulta dificultoso, lo que se refleja en la presencia de restos de cigarros entre la arena. Este mismo personaje ha sido el abanderado de apilar piedras en torno a la playa, creando una especie de barrera natural, que no parece haber nacido de manos humanas y que se erige, a ambos extremos del lugar, como un cerco decorativo.

Es la primera vez que la playa de El Socorro cuenta con un socorrista, una atención de seguridad inaudita a la que los usuarios no están acostumbrados. Sin embargo, este requiere de una verdadera caseta, ya que en estos momentos solo dispone de una silla enclavada en el fondo del lugar, y que según ponderan los usuarios, "es muy fácilmente arrastable con la subida de la marea". "Se podría colocar en la esquina derecha superior de la playa, para que este trabajador pueda obrar de manera más certera y tenga una mejor ubicación", recalcan.

Por su parte, el socorrista señala a este periódico que existen otros muchos compañeros y que en su caso, solo lleva dos semanas y media al frente del salvaguardo de los bañistas. En este transcurso de tiempo no se han producido incidencias reseñables, sino un golpe de calor, enseguida soliviantado.

Más sombrillas

Pese a que los bañistas aplauden la existencia de nuevos baños y duchas, muchos de ellos echan en falta un mayor número de sombrillas, dado que en una panorámica general se divisa que los usuarios tienen que cargar con las suyas propias si desean guarecerse del sol. Las sombrillas, susceptibles de contarse con los dedos de una mano, están deterioradas, y es lo que recriminan algunos bañistas, en demanda de nuevos elementos de este tipo, ya que, según relatan a este diario, "llevamos muchos años con las mismas sombrillas, esto da vergüenza", aseguran.

El 7 de septiembre tendrá lugar la tradicional romería de El Socorro, la más antigua de las Islas. Ese día, toda la zona se llenará de visitantes para disfrutar de una de las fiestas con más gancho de la Isla.