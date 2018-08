El Ayuntamiento concede ayudas al alquiler de viviendas a 65 familias del municipio

65 familias de Los Realejos han resultado adjudicatarias de las ayudas promovidas por el área de Bienestar Social para el alquiler de viviendas convocadas por el Ayuntamiento a comienzos de este año, con un presupuesto íntegramente municipal de 50.000 euros. Las cuantías adjudicadas cubren en todos los casos lo correspondiente a 4 meses de arrendamiento.

El alcalde Manuel Domínguez expresó que "el equipo de gobierno creó esta línea de ayudas, sin tener competencia directa en materia de vivienda, con el fin de contribuir a aminorar los gastos que suponen a familias realejeras sus rentas mensuales por arrendamiento de viviendas debido a sus escasos recursos económicos, que resultan insuficientes para hacer frente a estos costos y evitar así casos de desahucio por impagos del alquiler".

Las familias beneficiarias ya están recibiendo en estos días el pago de las cuantías correspondientes, toda vez que la gestión y valoración de las solicitudes se tramitó a través del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Los Realejos.

Según Olga Jorge, concejal del área, "para acceder a esta convocatoria de ayudas se tuvo que cumplir una serie de requisitos establecidos en las bases como estar empadronado y residir de forma efectiva en el municipio, no contar con recursos económicos suficientes para afrontar los gastos derivados de la situación por la que se solicita prestación, que la vivienda arrendada sea la residencia habitual y permanente de la unidad familiar, que ninguno de los que la integran disponga de vivienda habitual, o que la renta per cápita de la misma no sea superior al salario mínimo interprofesional vigente, entre otros".

Cabe señalar que esta línea de subvención municipal al alquiler, de concurrencia competitiva, son independientes a las ayudas del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, que actualmente están en periodo de solicitud y que este ayuntamiento es entidad colaboradora en la recepción de la documentación.

Domínguez añadió que "con la modificación el pasado año de la Ordenanza Específica Reguladora de las Prestaciones Económicas de Servicios Sociales de Los Realejos, se lograron integrar en un solo documento estas ayudas municipales, incluyendo así todas de carácter no periódicas ni subvencionales gestionadas por el consistorio por un importe total de 443.000 euros en este ejercicio 2018, conformadas por las de emergencia social (210.000 euros) y extrema urgencia (83.000 euros) y las individuales a personas con discapacidad y mayores (50.000 euros) o las de rehabilitación de viviendas (50.000 euros) ".