"La zona quemada me impactó; era como una película de catástrofes"

Tras el intenso brillo de sus ojos verdes se oculta la serenidad. Es lo que irradia María Teresa Vera, gomera de 63 años e integrante del operativo sanitario que evacuó en tiempo récord a los enfermos durante el incendio del lunes en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Posiblemente por esa calma que transmite es supervisora de Enfermería del centro santacrucero. Pero también por la amplia experiencia que acumula.

Y es que María Teresa sabe perfectamente lo que supone una emergencia. Era auxiliar cuando, el 27 de marzo de 1977, dos aviones Boeing 747 chocaron en la pista del aeropuerto de Los Rodeos, provocando la que sigue siendo la mayor tragedia de la historia de la aviación comercial: 583 muertos. Ella se prestó voluntaria ese día.

El pasado lunes, estaba haciendo un parte de accidente fuera de Urgencias. De repente, un técnico la abordó diciéndole que había fuego. Llamó a sus superiores e intentó entrar a las urgencias pediátricas. No pudo. "Había una intensa humareda y hollín. Debía ser por los colchones que ardían y otros materiales. Las corrientes de aire producían chorros de humo. Y se expandían con gran rapidez", detalla.

Participó en la evacuación de la segunda planta de la torre norte y bajó al control de seguridad para atender a unos agentes de la Policía Nacional -los primeros que llegaron a la Residencia tras el aviso- que recababan información: características del área en el que se produjo el fuego, una cifra aproximada de los enfermos afectados, estado del desarrollo de la evacuación... Preguntas generales para hacerse una composición de lugar.

En la 'zona cero'

A eso de las 22:00 horas, cuando el incendio ya estaba extinguido, entró en la sala en la que se concentró, la de urgencias pediátricas. "Fue demoledor. Todo estaba negro. Había mucha agua en el suelo. Todo estaba calcinado. Me impactó mucho, la verdad". Tanto le afectó esa visión que pensó que estaba "en una película de catástrofes".

Y pudo haber una catástrofe de no ser por la actuación de más de 500 personas que, como María Teresa Vera, lo dieron todo aquella noche. "Fue increíble la rapidez con la que reaccionamos todos. Pero la eficacia se debió, por encima de todo, al clima de solidaridad que imperó desde el primer segundo. Yo creo que por eso principalmente todo salió tan bien".

"No he vivido nada igual. Y eso que estuve en el dispositivo de los Jumbos o en el del Delta. Todavía me duelen las piernas y las caderas de tanto correr", asegura la enfermera poniendo un toque de humor en un relato en el que brilla la emoción y el orgullo. "En este Hospital tenemos un gran equipo".