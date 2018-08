Objetivo cumplido: ni un solo herido

El operativo de emergencia desplegado la tarde-noche del pasado lunes durante el incendio declarado en el Hospital de la Candelaria pasará a la historia por su balance: pese a la magnitud del siniestro no hubo que lamentar un solo herido. El saldo fue posible gracias a la eficacia, profesionalidad y entrega de más de 500 personas. la opinión de tenerife ha reunido los testimonios de 14 de ellas para comprender la magnitud de lo ocurrido y valorar la enorme labor desarrollada. Estas son sus historias. TEXTOS: DANIEL MILLET FOTOGRAFÍAS: ANDRÉS GUTIÉRREZ

Los vecinos de los barrios aledaños bajaron al momento para aportar agua, mantas o lo que fuera, mientras bajo las ventanas de sus casas se producían unas escenas que jamás habían visto: médicos y enfermeros atendiendo a pacientes en plena calzada. Eran tantas las ambulancias que se presentaron voluntarias de diferentes centros sanitarios y cuerpos de seguridad públicos y privados de la Isla que la hilera, de unos 150 metros, casi llegaba a la rotonda de Taco. Decenas de profesionales sanitarios se unieron al operativo aún estando de vacaciones o de día libre, algunos incluso en pantalón corto y con un incipiente bronceado. Un miembro del equipo de seguridad agarró una manguera tras declararse el fuego y se pasó casi 20 minutos luchando en solitario contra las llamas y jugándose la vida hasta que llegaron los bomberos. Grúas Cuchi rehusó cobrar por retirar 16 coches para limpiar el parking y montar el hospital de campaña...

Alrededor de 500 personas, más decenas de ciudadanos que se sumaron de forma espontánea, permitieron el pasado lunes que el incendio declarado a las 20:50 horas en la sala de Pediatría de las Urgencias del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria no acabara en tragedia. Unos 40 minutos después, a las 21:30, el fuego ya se había extinguido; a la 1:00 de la madrugada se confirmaba que no había ninguna víctima y a las 2:30 se reabría al tráfico la carretera de El Rosario, que pasa frente a la entrada principal del complejo hospitalario de la capital tinerfeña y que fue utilizada para la atención de los pacientes.

Una respuesta inmediata

La rápida actuación de los bomberos, la celeridad con la que la plantilla de la también conocida como Residencia evacuó a los afectados y la coordinación de todos los equipos participantes, en medio un caos inevitable, permitió solventar uno de los despliegues de emergencia más exitosos de la historia, del que solo se pueden sacar conclusiones positivas. De ahí que desde el primer momento la ciudadanía canaria, que permaneció en vilo aquellas dramáticas horas de la noche del lunes 13 de agosto de 2018, haya aplaudido a todos los cuerpos y colectivos que hicieron posible esta Gesta.

Como forma de reconocimiento, la opinión de tenerife ha reunido a 14 de estos profesionales, de muy variadas ramas además, que se volcaron en el operativo: desde el encargado de la electricidad del recinto sanitario hasta el médico coordinador de las Urgencias, pasando por dos bomberos, un policía local, tres enfermeras, una informadora, un miembro de Protección Civil, un celador, dos integrantes del equipo de seguridad y un médico de guardia.

Hay cientos de nombres más hasta completar los 500. Por ejemplo, ahí está el trabajo de los voluntarios de Cruz Roja, que desplegaron un hospital de campaña en el mismo parking de la Residencia y fueron decisivos en la atención a los 160 pacientes evacuados y el traslado de los 47 que fueron reubicados en otros centros. O la contribución que prestaron las unidas de la Policía Nacional, las primeras en llegar al Hospital para solo unos minutos después sumarse los otros cuerpos intervinientes. O los conductores de las decenas de ambulancias que acudieron a colaborar.

La Policía Nacional

El ejemplo de los policías nacionales merece una mención aparte. El sindicato Confederación Española de la Policía (CEP) ha felicitado a los agentes tinerfeños por su "rápida actuación" y ha pedido su "reconocimiento formal" por parte de la Dirección General de la Policía. En un comunicado, el CEP destaca el trabajo realizado por estos efectivos en un entorno "complejo", así como "el carácter humanitario" de su intervención, en la que "se dio prioridad a la vida de los pacientes". "Los primeros servicios de urgencia en llegar al lugar de los hechos fueron las Unidades de Prevención y Reacción de la Policía Nacional", destacó el CEP, que resaltó el trabajo realizado por los agentes junto a los funcionarios de seguridad ciudadana de Santa Cruz y La Laguna y las Unidades de Intervención Policial, que ayudaron al personal sanitario a desalojar las áreas afectadas por el fuego. La Policía Nacional fue la encargada de establecer el perímetro de seguridad y comenzar a evacuar a las personas hasta que llegaron efectivos de Bomberos y del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El CEP señala que las unidades llevaron a cabo una labor "imprescindible" en colaboración con bomberos y el personal sanitario.

La magnitud del suceso

Pero los relatos de estos 14 profesionales sirven sobre todo para comprender la magnitud de lo ocurrido. Porque todos coinciden en que pudo ser una tragedia, como explica Roberto Gómez, médico de Urgencias que estaba esa noche de guardia y lideró el dispositivo de evacuación: "Recuerdo que ya en casa, a la mañana siguiente, estaba dándome una ducha con agua caliente. Entonces fui consciente de todo y, en especial, de lo que pudo haber pasado".

Varios fueron los factores que ayudaron a saldar el operativo sin un solo rasguño: no había niños ingresados en la sala de seis camas del área de Pediatría de Urgencias donde se concentró el fuego y que quedó completamente calcinado, las llamas se originaron en un extremo de todo este departamento y la información de emergencia llegó de inmediato y fue transmitida con tal nitidez que los equipos que se desplazaron a toda prisa ya sabían que el siniestro era grave.

La presunta causante

Ninguno de los entrevistados quiso entrar en el origen del fuego al formar parte de una investigación que dirige el Grupo de Homicidios y la Científica de la Policía Nacional. La detenida en el mismo lugar de los hechos, una mujer tinerfeña de 51 años, se encuentra desde el jueves en la cárcel de Tenerife II acusada de un delito de incendio provocado con peligro para la vida e integridad física de las personas. Este delito está recogido en el artículo 351.1 del Código Penal y se castiga con pena de prisión de hasta 10 a 20 años y el pago de todos los daños causados.

La mujer ya había protagonizado un incidente en el mismo Hospital de la Candelaria unas horas antes del incendio. Según fuentes de la investigación, increpó al personal sanitario de Urgencias porque no la atendían como ella quería. No se sabe todavía cómo, la mujer se coló en el departamento de Pediatría y, según confesó a los agentes, utilizó un mechero para prender fuego a una sala que en ese momento estaba vacía. Allí mismo y esa misma noche se entregó asegurando que había sido ella pero que no pensaba que su acción fuera a provocar semejantes perjuicios.

Se ha acogido a su derecho a no declarar ante la juez que ha asumido el caso, la magistrada de guardia del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, y solo ha alegado que sufre problemas psicológicos y adicción a los estupefacientes y el alcohol. La juez ha pedido su historial médico mientras provisionalmente la ha mandado a la cárcel, comunicada y sin fianza, ante la gravedad de los hechos.

Seis días después, las Urgencias de la Candelaria han recuperado la normalidad. Sus responsables trabajan ahora en evaluar los daños, sacar las conclusiones oportunas para que un hecho así no se vuelva a repetir y rehabilitar el área pediátrica, una sala de unos cien metros cuadrados completamente calcinada, tanto que ver cómo quedó da una idea de lo que pudo haber pasado.