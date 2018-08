"Menos mal que no había niños en la sala que ardió"

"Menos mal que no había niños en la sala cuando se declaró el incendio. Es raro que no haya pero esta vez hubo suerte y estaba vacía". A eso de las 20:00 horas del lunes, la enfermera de Urgencias de 47 años María de los Ángeles Cabrera apagó las luces de la sala de urgencias padiátricas del Hospital de la Candelaria tras comprobar que no había nadie y que todo estaba en orden. Era un día normal dentro del ajetreo cotidiano del servicio de Urgencias. Media hora después, esta mujer nacida en los montes de Anaga revisaba los carros de comida que habían llegado para los pacientes.

Su corazón, y el de cientos de compañeros que trabajaban en el que es junto con el Hospital Universitario de Canarias (HUC) el mayor complejo sanitario de Tenerife, se sobresaltó de repente cuando sonó la alarma de incendios. Ella estaba justo en el área donde comenzó el fuego. "No escuché ninguna explosión. Primero miré y no vi nada anormal. Pero al instante vi que salía mucho humo de la sala cuya luz había apagado hacía poco. Incluso, un padre había agarrado un extintor e intentó hacer frente a las llamas. Era muy peligroso y había que evacuar. Corran, corran, gritaban por los pasillos... Así hicimos".

Rápidamente se puso en marcha el operativo de emergencias, con unos protocolos que priman la vida de las personas por encima de todo como medida inmediata. María de los Ángeles denomina el dispositivo como "un caos ordenado". Por fuera de la estancia que se estaba calcinando sí había niños, concretamente cuatro, acompañados de sus familiares. Estos los sacaron de allí de forma inmediata a instancias del personal sanitario.

De ahí, la enfermera se dirigió a la zona de triaje, como se llama al área de selección y clasificación de pacientes que se monta en la medicina de emergencias y desastres. "Nuestra obsesión era evacuar rápidamente a los enfermos de todo el área de Urgencias. Yo empujé varias camillas con pacientes para sacarlas al exterior pero hubo un momento en que no pude entrar por el intenso humo. Había un médico saturando a un paciente cuando se desató todo. El propio médico y otro personal ayudaron a sacarlo de allí. Apenas se veía. Era complicado moverse en esas condiciones y costaba mucho respirar. La verdad es que no sé a cuánta gente saqué", recuerda la enfermera, con una amplia experiencia.

Lo que María de los Ángeles sí sabe es por qué el complejo proceso de evacuación se hizo en minutos y con tal éxito que nadie sufrió daños, ni enfermos, ni familiares, ni profesionales sanitarios, ni miembros de los equipos de emergencia. "Este hospital, pese a su enorme dimensión, tiene excelentes profesionales, gente además a la que le gusta su trabajo".

Las cifras hablan por sí solas de la magnitud del Hospital de la Candelaria, abierto hace 52 años. Es capaz de movilizar diariamente a unas 15.000 personas, entre trabajadores, pacientes, usuarios, visitantes y proveedores. Tiene, además, una plantilla de 4.500 trabajadores y cada año en sus instalaciones se efectúan más de 40.000 intervenciones quirúrgicas y se atienden 600.000 consultas médicas especializadas. Movilizar a un gigante como éste requiere de mucha pericia.

Todo parecía controlado cuando esta profesional y otras compañeras pensaron que un niño se había extraviado. Acababan de hacerle una ecografía y estaba con sus padres. "Lo pasamos fatal porque no sabíamos dónde estaba el pequeño. Lo había visto correr con sus familiares. Menos mal que al final nos enteramos de que sus padres se lo habían llevado a tiempo". Ya cuando pudo sentarse para descansar, a eso de las 3:00 de la madrugada, en el momento en que ya se podía asegurar que los 160 pacientes de Urgencias habían sido evacuados, y algunos reubicados en otros centros sanitarios de la Isla, María de los Ángeles pudo reflexionar sobre lo que había ocurrido. "Lo hemos conseguido".