"Cuando llegué a casa me di cuenta de lo que pudo haber pasado: una tragedia"

Era la primera vez que oía la alarma de emergencia por incendio en el Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria. Roberto Gómez, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de 53 años, estaba el lunes de guardia en Urgencias cuando saltó el estruendo de la sirena y al ser el más experto, lideró toda la evacuación y el dispositivo de atención sanitaria. "Alguna vez había oído la alarma por humo pero no sabía que el sonido era tan diferente a la de incendio. ¡Y cómo sonaba!", recuerda este chicharrero casado y con tres hijos.

Encima, a los dos o tres minutos se fue la luz. Pero nada, ni siquiera el humo que empezaba ya en esos primeros momentos a nublar la visión, frenó al personal que, junto a él, atendían las Urgencias de centro hospitalario. "Fue frenético y difícil porque había una sola salida. Sacamos a gente ayudados hasta con sábanas y en brazos. Al instante, todo el mundo se puso a trabajar. Incluso, los bomberos tuvieron que abrir una valla para sacar a algunos pacientes por la ventana. Era impresionante ver a toda aquella gente volcada de esa manera".

Se necesitaba de todo

Todos sabían lo que tenían que hacer: evacuar y reunir el material necesario para atender a los pacientes y familiares en los exteriores del recinto y otras dependencias alejadas del incendio. Se necesitaban camillas, sillas, agua, suero, medicamentos, botellas de oxígeno... Lo habían ensayado en algunos simulacros y, aunque una emergencia real como la del lunes no tiene nada que ver, al menos esa preparación les sirvió para que todo fluyera de forma favorable, teniendo en cuenta que al final participaron en el operativo de emergencia más de 500 personas.

Hubo un momento de máxima tensión que Roberto Gómez recuerda de forma nítida. "Una radióloga preguntó por un niño que había atendido y que no localizaba entre los evacuados. De repente cundió la alarma. Los bomberos utilizaron botellas de oxígeno para intentar encontrarlo. Registraron todo, hasta debajo de las camas". No había nadie. El menor había salido de las Urgencias con sus padres sano y salvo, y el personal sanitario no lo había detectado en medio de aquel "caos ordenado", como lo definen Roberto y algunos compañeros.

Roberto Gómez aclara que las patologías que sufrían los pacientes que fueron evacuados de Urgencias y otras dos plantas afectadas por la humareda, 160 en total, eran las típicas: desde dolencias leves -incluso constipados- hasta problemas graves de una variada índole que requerían de una atención intensiva.

Varias fueron las circunstancias que para el doctor Gómez permitieron que todo se desarrollara con éxito. "Por un lado, ayudó el hecho de que el fuego se produjera en un extremo de Urgencias, no en medio. Fue decisivo para controlarlo a tiempo. La otra clave fue el espíritu que imperó en toda la actuación, una entrega total, decidida y valiente por acabar con aquello sin que nadie saliera dañado. Y, sobre todo, la evacuación en minutos de los usuarios y el personal".

Roberto Gómez entró ese día a trabajar a las 15:00 horas y le tocaba terminar a las 8:00 del día siguiente. Pero estuvo hasta más tarde, yéndose a eso de las 11:00 de la mañana del martes. "Recuerdo que ya en casa, estaba dándome una ducha con agua caliente. Entonces fui consciente de todo y, en especial, de lo que pudo haber pasado: una tragedia".

En eso coinciden todos: el lunes 13 de agosto de 2018, el Hospital de la Candelaria de salvó de una tragedia. "No quiero pensar lo que habría podido pasar de haberse extendido el fuego a otras salas... Pero tenemos unos grandes seres humanos y mejores profesionales. Todos lo demostraron esa noche".