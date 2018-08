"Hubo gente que perdió los nervios y se calmó al saber que su familiar estaba bien"

Yanira Morales fue posiblemente una de las trabajadoras sanitarias que más kilómetros recorrió la noche del pasado lunes. Se pasó las frenéticas horas yendo de un lado a otro del Hospital de la Candelaria recabando detalles sobre los enfermos evacuados, sus familiares y el punto donde se encontraban. Es su papel en el centro hospitalario: informadora del servicio de Urgencias.

Esta mujer, nacida hace 38 años en Fasnia, había pasado el día en la playa con la familia. Se incorporaba en el turno de noche pero lo tuvo que adelantar. "Me llamaron pasadas las nueve de la noche, me cambié y fui pitando. Vivo al lado del Hospital, con lo que apenas tardé. Entré por el edificio de Traumatología y me dirigí a Urgencias. Era increíble pero se había completado el grueso del rescate de los pacientes y los familiares que estaban con ellos", declara Morales.

Gracias a ella y a otras dos informadoras, los familiares recibieron los detalles adecuados para que se tranquilizaran en la medida de lo posible y supieran cómo y dónde estaban sus allegados ingresados en la planta afectada por el incendio. "Hubo gente que perdió los nervios; es comprensible. Pero una vez que recibían toda la información y sabían que todo el mundo estaba bien, se calmaban". Recuerda que fue a eso de la 1:00 de la madrugada, a tenor de los datos que había recabado, cuando se pudo confirmar que el objetivo se había cumplido y no había que lamentar heridos. "Cuando llegué a casa, a las 8:00 de la mañana, me quedé frita".