El hombre que se jugó la vida intentando apagar el fuego

Cuando los bomberos llegaron al foco del incendio, René ya estaba allí. Solo, en medio de una intensa humareda, con el fuego propagándose por la sala de urgencias pediátricas, sofocado por el intenso calor, consciente de que se estaba jugando la vida, el jefe de equipo de seguridad René Lutzardo Batista no se lo pensó ni un instante, agarró primero un extintor y luego una manguera de las tomas de emergencia y se puso a arrojar agua. Acababa de desatarse y estaba justo por fuera de la zona cero del incendio declarado el lunes en el Hospital de la Candelaria. No pudo alcanzar las llamas porque, entre otras cosas, no veía.

"Me protegí detrás de una puerta y me puse a lanzar agua al techo y el suelo desde la sala de observación número 2. Los ojos me picaban, tenía dificultades para respirar y empezaba a hacer un calor agobiante. Mientras, veía cómo el techo se caía a trozos", narra este trabajador de la empresa contratada por el centro sanitario para la seguridad, Ilunion. Fueron los 20 minutos más largos de su vida: "Tenía que intentarlo. Sí, tenía claro desde el primer momento que me la estaba jugando. Pero no había nadie más y mi obligación era hacer algo para parar aquellas llamas y que no salieran de la sala de urgencias pediátricas".

El papel de este chicharrero de 51 años, que tiene un hijo, fue especialmente clave. El agua no llegó al epicentro -de eso se encargarían los bomberos, que tenían equipos adecuados para ello- pero al menos mojó la zona exterior de la sala que se estaba incendiando y contuvo un fuego que empezaba a asomarse por una puerta abierta y a amenazar con arrasar las otras dependencias del servicio de Urgencias. Allí, en la planta baja de la torre norte, se lo encontraron los bomberos, luchando en solitario manguera en mano, cuando dieron con el foco.

René estaba trabajando en el acceso de entrada al centro hospitalario cuando oyó la alarma. Eran las 20:40 horas del lunes. Lo primero que hizo fue silenciar la alarma. A continuación se dirigió a las urgencias pediátricas. "Se oía un silbido y ya el fuego empezaba a ser importante". El silbido lo producía el escape de oxígeno de las bocas que hay en la parte superior de las camas para las atenciones de emergencia a los pacientes menores de edad. "La salida de oxígeno ayudaba a propagar las llamas. El escape se había producido como consecuencia del incendio. Grité que llamaran a los bomberos", relata.

René cogió un extintor, lo accionó mientras inspeccionaba el lugar y al momento se percató de que la situación se estaba poniendo muy fea. Entonces se dirigió a la sala de observaciones, informó de que había que proceder a la evacuación de los pacientes de todo el servicio de Urgencias y que había que llamar inmediatamente a los bomberos, y volvió para agarrar la manguera cuando ya la niebla negra había tomado las urgencias pediátricas.

La alarma llega al Centro Coordinador de Emergencias (Cecoes) del Gobierno de Canarias a las 20:50 horas. Y pasadas las 21:05 horas, los bomberos ya han localizado a René. "Me pidieron que me fuera, que ellos se encargaban pues era muy peligroso permanecer allí. Y así hice". La rápida actuación de los bomberos fue "clave", subraya. Alcanzaron el foco justo cuando las llamas empezaban a devorar las puertas de la sala. De haber salido de aquella estancia de unos 10 metros por 10, el fuego podría haberse expandido por los pasillos que conducen a las otras instalaciones de Urgencias. El hecho de que no saliera de allí fue decisivo.

René permaneció en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria hasta las 3:30 de la madrugada, cuando su superior le dijo que se fuera a descansar. Había colaborado, además, en la evacuación de los enfermos. En definitiva, había dado todo, como tantos otros aquella tarde-noche fatídica, para que ni una persona sufriera el menor rasguño. Lo ayudaron sus conocimientos en emergencias, que había adquirido en diferentes cursillos, y su participación en varios simulacros.

"Pero esta vez no era un simulacro", enfatiza este chicharrero, que admite que tuvo "miedo" de que algo muy grave pudiera ocurrir. "Cuando llegué a casa, ya tardísimo, no pude dormir. No me quitaba lo que había ocurrido de la cabeza. La adrenalina seguía ahí. Todavía sigo dándole vueltas...". Al menos esa convulsión se suaviza con la satisfacción de saber que todos habían sobrevivido sanos y salvos. "El trabajo de todos fue extraordinario. Me siento orgulloso de trabajar con gente tan profesional", concluye.