"Grúas Cuchi se negó a cobrar por su labor en un gesto humanitario"

La noche del lunes, en medio de la tensión y las carreras de la evacuación de los enfermos, José Felipe, de 55 años, subinspector de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, ordenó retirar del aparcamiento del Hospital de la Candelaria 16 coches para despejar la zona, montar un hospital de campaña, atender a los pacientes y permitir el movimiento a los equipos de emergencias.

De ello se encargó Grúas Cuchi, concesionaria del servicio de retirada de vehículos, que los llevó a un punto cercano fuera del área de seguridad. Cuando al día siguiente José Felipe fue a resolver el papeleo para que la empresa cobrara -como es preceptivo - , se topó con un hecho que le llamó mucho la atención. "Los responsables me dijeron que no iban a firmar nada, que no querían cobrar ni un céntimo, que lo habían hecho de forma solidaria y que los empleados se habían prestado desinteresadamente. Fue un gesto humanitario", explica.

No fue la única muestra de solidaridad. Hubo muchas aquella noche, según subraya este realejero con 26 años de servicio en los cuerpos de seguridad, primero en la Policía Local de El Rosario y ahora en la de la capital tinerfeña. Así, había vecinos de los barrios que están alrededor del Hospital ofreciendo ayuda, agua y mantas; familiares de los propios enfermos ayudando a evacuar a quien fuera, policías que colaboraron en el rescate de los pacientes, decenas de ambulancias que acudieron sin ser requeridas...

José Felipe estaba preparando la participación del cuerpo de seguridad municipal en el operativo de la peregrinación a Candelaria por el día de la Patrona de Canarias, que se celebraba al día siguiente. Lo avisaron rápidamente y ordenó el despliegue de todos los medios de los que disponía: dos patrullas de seguridad ciudadana y tres de tráfico.

Destaca que todos los agentes tenían claro cuál era su cometido, tal y como establecen los protocolos de actuación: "Lo primero era establecer el dispositivo de seguridad; es decir, acotar la zona de entrada y salida de vehículos participantes, abrir vías de evacuación, así como colaborar en el rescate de pacientes y familiares".

El subcomisario también quiere enfatizar la "máxima colaboración" que hubo entre el cuerpo local y la Policía Nacional, un factor vital para que todo saliera bien. "Quizá la especial sensibilidad que todos sentimos por las personas enfermas hizo que fluyera una predisposición absoluta para la colaboración entre todos los equipos". Pero a José Felipe le llamó especialmente la atención el trabajo de todo el personal sanitario: "Trabajaron con una tenacidad y una eficacia extraordinarias. No dudaron en entrar a Urgencias en medio de la humareda para sacar a todo el mundo. Son unos profesionales que merecen todos mis respetos".

José Felipe permaneció allí hasta las 1:30 de la madrugada, cuando ya había llegado la calma y todo se había solventado sin un solo herido. A las 2:30 horas se reabrió el tráfico en la carretera de El Rosario que pasa frente a la Residencia y a eso de las 3:00 se retiraron los últimos agentes que quedaban en el lugar del siniestro.