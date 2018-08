Una cosecha con las técnicas de antaño

Las técnicas de antaño volvieron este domingo 19 de agosto a las fincas de Icod el Alto, en Los Realejos, para mostrar cómo hacían los antiguos agricultores la cosecha del trigo antes de que la maquinaria moderna cambiara para siempre la manera de trabajar en el campo. La décimo segunda edición del Encuentro de Siega Tradicional Diego Pérez reunió en este punto de la Isla a decenas de personas, que quisieron formar parte de esta actividad con la que se quiere poner en valor el esfuerzo que requiere esta labor.

Concepción Rodríguez lleva desde los 18 años dedicada a la agricultura y para ella el momento de la siega es muy especial. Sin embargo, reconoce que ha cambiado mucho desde que ella era joven, cuando se convertía en un acto de convivencia entre todos los vecinos. "En el pasado se hacía todo a mano, se segaba el trigo y después se ataban las varillas de cereal para hacer los mollos con la ayuda de un atillo", explicó.

Estos fardos de trigo se transportaban después en bestias, –caballos, burros o otros animales de carga–, hasta las eras, el lugar donde se trillaba también con la ayuda de los animales para separar el grano de la paja. Después se aventaba, para limpiar el grano y dejarlo listo para almacenarlo. "Lo pasábamos muy bien, los vecinos se reunían para ver cómo lo hacíamos", apuntó Rodríguez, sin dejar de fabricar atillos con los que preparar nuevos mollos para la demostración.

El agricultor Pedro Hernández fue otro de los segadores que acudió este domigno a la finca, ubicada en la carretera de La Cabezada, para realizar la demostración. Sin dejar de trabajar, el realejero explicó que con la llegada de la maquinaria moderna ya no hace falta llevar el trigo a las eras para separar el grano de la paja, ya que es la misma máquina la que lo hace sobre el terreno. "Así tenemos un descanso más, porque esto es un trabajo muy duro, la gente nueva ya no sería capaz de hacerlo", aseguró.

Lo cierto es que todos los que estuvieron este domingo hoz en mano demostrando la manera tradicional de segar el trigo peinaban canas y es que Hernández manifestó que no existe relevo generacional en el sector. "Podrían haber venido algunos chicos jóvenes a los que se les ha enseñado a hacerlo, pero la verbena de anoche ha pasado factura", bromeó.

Este tipo de cereal suele sembrarse entre enero y marzo y se recoge en el mes de agosto. El Encuentro de Siega Tradicional tuvo que aplazarse el pasado 12 de agosto debido al tiempo, ya que para realizar la cosecha es necesario que haga calor. "El tiempo estuvo con lluvia y no se puede segar porque estaba muy frío y se echa a perder el grano", indicó Hernández, quien lamentó que ayer tampoco acompañara demasiado ya que todavía había demasiada humedad.

Hernández lleva toda la vida dedicado al campo "desde que con ocho años me sacaron del colegio y me metieron en la tierra". Y a pesar de que reconoce que se trata de un trabajo muy duro pero no quiere otra cosa. "Si me quitas de aquí y me llevas a un piso ya puedes ir hablando con el carpintero para encargar la caja de pino", aseguró.

Este realejero apuntó que Icod el Alto es una magnífica zona agrícola donde "lo único que no se da es lo que no siembra" y es uno de los puntos de la Isla donde la producción de trigo es mayor.

Antes el momento de la siega del trigo era un acto multitudinario en el que se reunían los vecinos para ayudar a cosechar este cereal. Después, una comida colectiva hacía reponer fuerzas a los segadores. "Un día se iba a la finca de uno y al siguiente a la de otro, ahora todo ha cambiado, cada uno va a los suyo", lamentó Hernández.

Pero la desaparición de estos momentos de convivencia no es lo único que ha cambiado en el campo de la Isla. La llegada de la maquinaria moderna ha ahorrado trabajo y aumentado la rentabilidad de los agricultores tinerfeños. Así lo explica Tomás Alonso para el que la llegada de la cosechadora ha supuesto un gran avance para el campo. "No tiene nada que ver a cómo se hacía antiguamente, ahora vas sentado en una cabina con aire acondicionado", señaló.

La cosechadora no solo corta el trigo sino que también separa el grano de la paja y lo almacena en un depósito. Alonso expuso que antiguamente para recoger una fanega de trigo era necesario más de un día de trabajo. "Hay que tener mucha agilidad y si te agarra un día de mucho calor el rendimiento baja bastante", valoró. Una labor que no es fácil y que necesita de experiencia y habilidad. "Hoy en día con una máquina recoger una fanega de trigo es cuestión de una hora o incluso menos", apuntó.

Por eso, él no tiene dudas la cosechadora ha supuesto un gran avance para la agricultura de la zona. "Cuando se empezó a intentar recuperar este cultivo en el Norte se recogieron alrededor de 2.000 kilos de trigo. Pero en cosa de tres o cuatro años, gracias a la máquina se subió a 90 toneladas", indicó. Para Alonso "volvió a ser rentable y desgraciadamente las hoces no llenan la cartera", reconoció.

Por eso, actividades como la de este domingo recuerdan el camino recorrido y hacen que no se pierda una forma de trabajar que ya forma parte del pasado, pero que nunca debe quedar en el olvido.