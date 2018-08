"Más de cien profesionales se sumaron esa noche de forma voluntaria"

Antonio Felipe Martín, coordinador de Urgencias del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, acababa de llegar de su La Palma natal de pasar unos días de vacaciones en familia. Siempre se coge agosto porque es el mes con menos actividad. Estaba comiendo en casa cuando recibió una llamada del trabajo. Se extrañó pero al momento entendió por qué: se había originado un incendio y la situación era muy complicada. "Cogí un taxi a toda prisa y cuando llegué ya prácticamente todos los pacientes habían sido evacuados", rememora.

Este médico palmero de 63 años, casado y con dos hijos, conoce perfectamente la situación en que se encontraban las Urgencias del centro hospitalario de Santa Cruz cuando se iniciaron las llamas. Las tiene en la cabeza. Describe la sala de pediatría donde se concentró el fuego como una habitación de unos 100 metros cuadrados con 6 camas para los casos más graves de pacientes menores de edad. La tarde-noche del lunes, cuando ocurrió todo, no había ningún niño en esa sala.

En todo el servicio de Urgencias de la Candelaria se encontraban en ese momento 4 médicos, apoyados por 8 residentes -estudiantes de Medicina-, así como 13 enfermeros, 3 auxiliares, 11 celadores, 4 informadores y 4 administrativos. Diferentes médicos especialistas de guardia estaban pendientes, asimismo, por si se les necesitaba. Antonio Felipe aclara que el pediátrico es solo uno de los departamentos del servicio de Urgencias, que se encuentra en la planta baja. Esa sala en concreto está entrando a la derecha.

No encuentra suficientes palabras para alabar el trabajo de los compañeros que estaban allí cuando sonó la alarma, así como de las decenas de profesionales sanitarios de la propia Residencia -que estaban de día libre o de vacaciones- y de otros centros -como el Hospital Universitario de Canarias (HUC)- que se prestaron como voluntarios y acudieron a toda velocidad al recinto chicharrero. "La respuesta fue inmediata e impresionante. Tuvimos que decir a mucha gente que no los necesitábamos, que éramos demasiados. Calculo que se presentaron a trabajar voluntariamente más de cien profesionales".

Para Martín, lo ocurrido el lunes demuestra que la Sanidad canaria está en manos de "grandes profesionales y de mejores personas". Él ya lo sabía: "En la Residencia tenemos unos equipos excepcionales. Estoy muy orgulloso de trabajar con todos, desde los técnicos de mantenimiento y el personal de seguridad hasta los distintos profesionales sanitarios", realza.

Este médico es uno de tantos trabajadores de la sanidad que sufren las iras de los pacientes. Comprende el enfado y la frustración pero no las respuestas maleducadas o violentas, que las hay y cada día más. "El mal estar de algunos usuarios es comprensible. Todos pensamos que nuestro problema es el más importante. Es el instinto de supervivencia. Y la gente paga el enfado con el que tiene delante, sin pensar que esa persona no tiene nada que ver. Pero estas protestas se tienen que hacer por los cauces adecuados, no con insultos y agresiones".

Este suceso ha servido para poner a cada uno en su sitio. "Respondimos de forma extraordinaria en las condiciones más terribles: un incendio. Que no quede duda: nos desvivimos y nos seguiremos desviviendo por el bienestar de los pacientes", zanja Martín.