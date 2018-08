Estas son las precauciones que debes tener en una romería

La consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública recuerda la necesidad de adoptar unas medidas básicas si queremos participar en celebraciones religiosas como romerías o peregrinaciones. Este tipo de celebraciones son frecuentes durante el verano en nuestras islas, y adoptar algunas medidas básicas nos evitará posibles problemas de salud.

En estas celebraciones debemos tener especial cuidado ya que la falta de costumbre, la escasa preparación física, una vestimenta o calzado inadecuados y las elevadas temperaturas pueden jugarnos una mala pasada.



Recomendaciones básicas

-Es conveniente hacer un periodo de entrenamiento días antes de participar en las marchas de este tipo de celebraciones religiosas, haciendo caminatas largas, para lograr una preparación física que permita la participación sin mayores problemas por el esfuerzo.

-Es importante utilizar una vestimenta cómoda, amplia y transpirable y de tejidos naturales. Proteja siempre su cabeza del sol con gorras o sombreros frescos para evitar la insolación y los golpes de calor.

-El calzado es un elemento fundamental. Cuidar los pies frecuentemente evita la aparición de heridas y ampollas. El calzado debe ser cómodo, transpirable y flexible. Nunca se debe estrenar calzado el día que vamos a hacer una marcha. Procure que tenga poco tacón y que sujete bien el tobillo.

-No es conveniente forzar la marcha, ni hacer cambios bruscos de ritmo, ya que pueden ocasionar la aparición de tirones y calambres musculares. No sobrepase los 5 km por hora de velocidad. Efectúe descansos breves cada 5 km y procure no caminar en las horas de más calor.

-Si camina de noche, hágase ver, elija ropa clara y recuerde que es obligatorio llevar un elemento luminoso o reflectante visible a una distancia mínima de 150 metros para conductores que se aproximen.

-Lleve siempre a mano alimentos energéticos como chocolate o frutos secos que no sean salados, y no olvide la bebida (agua o bebidas isotónicas). Manténgase bien hidratado bebiendo con frecuencia aunque no tenga sed.

-No es recomendable el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente si se está expuesto al sol de forma prolongada o si se tiene que conducir posteriormente.

-Incluya en su bolsa un pequeño botiquín con pomada para calambres musculares, productos para prevenir o tratar picaduras de insectos y material para pequeñas curas. Incluya en él crema protectora de labios y fotoprotector solar.

-En Canarias el nivel de radiación solar es elevado y debe utilizarse fotoprotección adecuada a nuestra piel en las zonas expuestas. Recuerde también que a mayor altitud, más radiación solar recibimos, y más debemos protegernos

-Tenga siempre a mano los teléfonos a los que se pueda llamar para solicitar información o ayuda antes y durante el recorrido. Si se siente indispuesto, con nauseas o mareos, llame al 112.