Críticas a la falta de líneas de Titsa en el Sur

"Los que vivimos en el Sur no tenemos derecho a ir a Candelaria a ver a la Virgen". Con estas palabras Luis de la Concepción Morales expresaba su indignación ante una situación que "ocurre todos los años", pues, a su juicio, la empresa Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) no refuerza los servicios de guaguas desde el Sur -Las Américas, en este caso- hacia Candelaria. "Es la misma guagua y en ella tenemos que ir los peregrinos que vamos a Candelaria, los que se suben o bajan en el aeropuerto y los que van a Santa Cruz", explicó ayer este usuario a la opinión de tenerife para añadir: "la mayor parte de la gente tiene que ir de pie y la guagua ni para en la mayoría de las paradas de lo llena que va". "¿Por qué la empresa refuerza los servicios de guaguas que vienen de Santa Cruz a Candelaria y no hace lo mismo con las líneas que proceden del Sur?", se preguntó Morales.

Esta no fue la única queja que manifestó este usuario de la línea pública de guaguas, pues también criticó el hecho de que las personas que ayer se dirigieron a Candelaria para ver a la Virgen desde el Sur y en guagua tuvieran que bajarse en la parada que se encuentra en la autopista. "Es un peligro, sobre todo, para las personas mayores que van en guagua", afirmó Luis de la Concepción Morales, quien agregó: "las guaguas procedentes de Santa Cruz te dejan abajo".