El Ayuntamiento invierte 500.000 euros en obras de mejora en 13 colegios públicos

El Ayuntamiento de La Orotava invierte más 500.000 euros en las obras de reforma y mejora de los 13 colegios públicos del municipio. Todos los años, por esta fecha estival en la que no hay clases, el Ayuntamiento de La Orotava aprovecha para realizar obras de reforma, acondicionamiento y mejora (RAM) en los trece colegios públicos del municipio, atendiendo las demandas de los propios centros para adecuar y remozar estos espacios, y también contribuir en favorecer el confort de todos los usuarios -alumnos y docentes- para un mejor desarrollo de sus distintas funciones de cada centro educativo.

El alcalde Francisco Linares valora que este año se inviertan 500.000 euros en estas obras, y además a ello se suma otra inversión de más de 100.000 euros en las obras del SOM, que consiste en el mantenimiento anual de los colegios con pequeñas y necesarias actuaciones.

Las obras del RAM, coordinadas por las Concejalías de Educación y Servicios, suelen ser actuaciones mayores que se desarrollan entre los meses de julio y agosto, y así están listas al inicio del próximo curso escolar 2017-19, con el fin de no afectar a la comunidad educativa. No obstante, en esta ocasión, algunos proyectos de mayor envergadura deben sacarse a concurso, por lo que en estos casos las obras podrán prolongarse hasta diciembre, pero no afectarán a la actividad escolar.