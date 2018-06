Los areneros no pueden recurrir más frente al ultimátum de la Audiencia

Los tres areneros que podrían entrar en prisión si no abonan de forma conjunta 168 millones de euros ya no tienen la posibilidad de ganar más tiempo. Así de claro se lo dejó la Audiencia Provincial a José Enrique Morales, uno de los condenados por explotar de forma ilegal los barrancos de Güímar, en su diligencia de ayer mismo. En él, el letrado de la Administración de Justicia recuerda a su abogada que el auto que emitió la Sección Segunda hace solo unos días, en el que rechazaba los recursos de súplica de los empresarios, es firme, por lo que ahora no cabe "recurso alguno".

Tanto él como Pedro Sicilia y Antonio Plasencia -este último expresidente de la patronal de la construcción en la provincia tinerfeña- deberán depositar ese dinero en concepto de garantía si no quieren ingresar en la cárcel por cometer un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El abogado que ejerce la acusación particular y popular en este caso, Carlos Álvarez, afirmó ayer que con este último escrito se "despejan las dudas jurídicas que tenía la letrada de uno de los condenados" y, tras este paso, confía en que la próxima semana el letrado judicial dicte ya el requerimiento de afianzamiento para determinar si entran o no en prisión.