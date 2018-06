Una concesión directa para "evitar" que el equipo bajara de categoría

El servicio de Intervención del Cabildo de Tenerife recuerda en su informe del pasado mes de abril que en 2014 puso un reparo al convenio que la Corporación insular firmó con el Club Deportivo Tenerife a través del que la Institución otorgaba el uso principal del Estadio Heliodoro Rodríguez López a la sociedad, por un periodo de 20 años, mediante concesión demanial. El órgano fiscalizador manifiesta que de la utilización de esta figura, "de mayor complejidad y trascendencia, parece residir" la necesidad de que el equipo de fútbol pueda ajustarse a las exigencias de capital mínimo que establece la normativa con la finalidad de "evitar el descenso administrativo a la categoría no profesional (Segunda División B)".

Desde el punto de vista del auditor, este comportamiento "no parece estar en consonancia" con la labor de fomento y coordinación de la práctica del deporte "y que debería procurar la máxima concurrencia de equipos, además de que no puede entenderse la actividad futbolística en sí misma considerada como servicio público ni como de interés general que justifique una concesión directa del estadio a favor del Club Deportivo Tenerife". A pesar de su advertencia, el interventor recuerda que el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, levantó por decreto su reparo. "No hay que olvidar que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales", apunta el auditor en su informe de 2016 sobre este asunto.

Por otro lado, en ese mismo documento, también avisa de que hay costes en el Heliodoro, como "los gastos de mantenimiento y la reposición de césped", que han sido asumidos por la Corporación insular "aún cuando son obligaciones que corresponde cumplir a la entidad deportiva, contraviniendo la ordenanza y el acuerdo que regula dicho uso principal".