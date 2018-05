Podemos acusa al Cabildo de carecer de Plan de Igualdad y de protocolo de acoso sexual

El grupo insular de Podemos preguntó en la pasada comisión plenaria de Presidencia por la temporalización que se ha establecido para elaboración del diagnóstico y el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, así como por qué pasos se han dado para afrontar eventuales situaciones de acoso sexual y por razón de género tanto en el propio Cabildo de Tenerife como en sus distintas empresas y organismos autónomos. La consejera de la formación morada Paqui Rivero muestra su malestar a través de una nota por la respuesta dada, ya que se afirmó por parte del Gobierno que, desde el año 2011, se ha comenzado a trabajar este tema pero que a fecha de hoy no existe diagnóstico, Plan de Igualdad ni protocolo específico de acoso sexual en la Institución.

Rivero recuerda que "recientemente a iniciativa de Podemos se aprobó la elaboración del Plan de Igualdad del Cabildo, tal como establece la legislación para las empresas de más de 250 personas trabajadoras, algo que el Cabildo incumple tras 11 años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres". Afirma que, "aunque paradójicamente en el debate de la moción de nuestro grupo se puso cortapisas al plazo para la elaboración de dicho Plan y cierta resistencia a su aprobación, con posterioridad el Cabildo, en una de sus tantos anuncios propagandísticos, anunció que el Plan estará elaborado antes del final de 2018", dato ratificado en la Comisión de Presidencia de la pasada semana donde se afirmó que, tanto el protocolo de acoso sexual como el plan de igualdad, estarían terminados en seis meses.

La consejera de la formación morada lamenta la dejadez y clara falta de voluntad política habida hasta ahora en los distintos gobiernos insulares, empezando por el de Ricardo Melchior que en el año 2011 comenzó un plan de actuación en defensa de las condiciones de trabajo en el que se incluye un apartado de acoso sexual, "una medida inconclusa a pesar de que la ley de prevención de riesgos laborales entró en vigor en el año 1995 y obligaba a identificar los riesgos relacionados con el acoso sexual y a implementar medidas preventivas". "Solo la voluntad y el interés del personal del Cabildo, principal impulsor de medidas en defensa de la igualdad, ha logrado avanzar algo en esta materia gracias a la Comisión Paritaria de Igualdad, fruto de la negociación colectiva", agrega.

Paqui Rivero manifiesta que "ahora llama la atención esta premura inusitada", sin tener en cuenta que todo Plan de Igualdad ha de ir precedido de un diagnóstico sobre la situación de mujeres y hombres en cada empresa en el que se analicen distintos indicadores que permitan implementar las medidas de discriminación y acción positiva necesarias para superar estas situaciones y crear un entorno laboral libre de violencia para las mujeres.

La consejera de Podemos señala que "es deseable que todas las empresas, tanto públicas como privadas, cuenten no solo con un Plan de Igualdad, sino también con protocolos específicos de prevención e intervención ante situaciones de acoso sexual y por razón de género". Hasta ahora en el Cabildo "no solo no cuenta con un Plan de Igualdad ni protocolo de acoso para el personal propio, sino tampoco en la inmensa mayoría de sus empresas y organismos autónomos". Anuncia que "pediremos por escrito a todo el sector público empresarial de la Corporación insular el estado de los planes de igualdad y protocolos de acoso sexual y por razón de género".

La representante de la formación morada que "estudian la posibilidad de que se amplíen esos protocolos específicos contra el acoso sexual y se apliquen también a las mujeres que desarrollen su actividad laboral en la Corporación insular, ya sea como personal de seguridad, limpieza, personal de confianza o las propias consejeras de la Corporación, ya que las conductas de acoso sexual y por razón de género no discriminan en razón del vínculo laboral o político de las mujeres con la institución", puntualiza.