El Papa anima a consultar con un "profesional" si un hijo es homosexual

El Papa considera que "en teoría" no es una "rareza" tener un hijo homosexual, pero ha animado a los padres que empiecen a "ver cosas raras" en sus hijos a que "consulten, por favor, y vayan a un profesional" porque "ahí se verá a qué se debe, y puede ser que no sea homosexual".

Jorge Bergoglio ha hecho estas consideraciones en una entrevista al programa "Salvados" de La Sexta, en la que ha querido matizar las polémicas declaraciones que hizo el verano pasado cuando recomendó recurrir a la psiquiatría a los padres que detectaran conductas homosexuales en sus hijos.

"Yo estaba explicando que nunca se echa de casa a una persona homosexual, pero hice una distinción que cuando la persona es muy joven y pequeña y empieza a mostrar síntomas raros, ahí conviene ir y yo dije psiquiatra, en ese momento te sale la palabra que te sale y encima en un idioma que no es el tuyo", ha detallado el pontífice.

De aquello salió que los medios dijeran "El Papa manda a los homosexuales al psiquiatra y no vieron lo otro, y eso es mala entraña", ha censurado.

Al ser preguntado por el periodista Jordi Évole si considera que "es una rareza" tener un hijo homosexual, Francisco ha respondido que "en teoría no".

"Pero estoy hablando de un chico que se está desarrollando y los padres empiezan a ver cosas raras... Consulten, por favor, y vayan a un profesional, y ahí se verá a que se debe y puede ser que no sea homosexual, que se deba a otra cosa", ha añadido.

En su opinión, "para una familia es raro, se escandalizan algo que no comprenden, algo fuera de lo normal... No estoy haciendo juicios de valor, estoy haciendo un análisis fenomenológico... Al menos que se saquen la duda con un profesional, tienen derecho a hacerlo".

Y "una vez que la actitud homosexual está fijada, ese hombre o esa mujer homosexual tienen derecho a una familia, y ese papá y esa mamá tienen derecho a un hijo, venga como venga, y no se puede echar del hogar a ningún hijo o hija homosexual", ha concluido.

Machismo con faldas

En la entrevista con Évole, el Papa también ha reconocido haberse equivocado cuando afirmó que "todo feminismo termina siendo un machismo con faldas" y que la "frase justa" que debería haber pronunciado es "todo feminismo puede correr el riesgo de transformarse en un machismo con faldas".

"Fue una frase dicha en un momento de mucha intensidad cuando estaba escuchando el testimonio de una mujer que iba en la línea que yo quería y me fui al feminismo un poco más de protesta", ha justificado.

El Pontífice se ha referido así a la afirmación que realizó el pasado 22 de febrero tras escuchar en la cumbre sobre pederastia a la experta en Derecho Canónico, Linda Ghisoni, subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, que fue la primera mujer en hablar en esta reunión de jerarcas de la Iglesia que se celebra en el Vaticano.

Allí aseguró que "invitar a hablar a una mujer no es entrar en la modalidad de un feminismo eclesiástico, porque a fin de cuentas todo feminismo termina siendo un machismo con faldas". "Me equivoqué", ha admitido.

A preguntas del periodista Jordi Évole, ha reconocido que la mujer no está bien representada en la Iglesia, pero ha querido precisar que "no basta" sólo con darle funciones para promover su figura.

"Lo que no hemos logrado todavía es darnos cuenta de que la figura de la mujer va más allá de la funcionalidad: la Iglesia no puede ser Iglesia sin la mujer porque la Iglesia es mujer, es femenina, es la Iglesia, no el Iglesia", ha enfatizado.

Sin embargo, "¿cómo se explica esto? Hay que meterse y empezar a moverse y eso cuesta más", ha lamentado.

Para el Papa, "todos estamos al servicio pero parece que a las mujeres, además del servicio, les está reservada la servidumbre, y eso no esta bien, es triste".

En este sentido, se ha referido al "tremendo" asunto de la trata: "una cosa es una mujer que quiere ejercer la prostitución porque le gusta o porque hace una opción libre para ganar dinero, pero otra son las chicas esclavas, la esclavitud de las chicas es un terror".

Preguntado sobre su opinión acerca de la prostitución, Francisco ha respondido que él respeta "a toda persona" porque "cada uno es señor de sus decisiones".

Y aunque "entendería" la "desesperación" de una chica que ha quedado embarazada en una violación, Bergoglio considera que, en el caso de que quisiera abortar, "no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema" ni tampoco "alquilar a un sicario" para hacerlo.

Drama de la inmigración

El Papa ha dedicado buena parte de la entrevista al drama de la inmigración, censurando "la insensibilidad o la injusticia" de que a una persona que migra en busca de una vida mejor se "le cierre la puerta".

Y mientras países como Líbano o Jordania acogen millones de refugiados, "la madre Europa se volvió demasiado abuela, se envejeció de golpe"; aunque el problema más grave, en su opinión, es que haya olvidado ya "cuando sus hijos iban a golpear las puertas de América".

También ha censurado que el barco de la ONG Proactiva Open Arms esté paralizado en Barcelona. "¿Por qué se hace?; para que se ahoguen?", ha criticado.

De la misma forma, métodos como las concertinas usadas en la valla de Melilla también le provocan "dolor".

"Pero es tal la inconsciencia que parece lo más natural, nos hemos acostumbrado a esto. El mundo se olvidó de llorar, esto es lo más inhumano que hay, esto demuestra hasta dónde es capaz de descender la inhumanidad de una persona", ha censurado con una de estas cuchillas en las manos.

Bergoglio ha querido advertir de que los discursos contra la inmigración basados en el miedo son "una historia que se repite" porque es este sentimiento "es el material sobre el cual se edifican las dictaduras".

Por otra parte, el pontífice asegura sentir "pena" porque España venda armas a Arabia Saudí, aunque "no es el único gobierno".

"No tienen derecho a hablar de la paz, están fomentando la guerra en otro país y quieren la paz en el propio", pero esto es como "la teoría del boomerang", ha avisado.

Preguntado por el papel de la Santa Sede en el conflicto de Venezuela, ha recordado que "medió" oficialmente con el grupo creado al efecto y luego hubo "comunicaciones de la secretaria de estado, después mediaciones discretas, extraoficiales, puentes que han ayudado un poquitito pero no se termina de resolver".

Sobre su opinión de Nicolás Maduro, Francisco ha dicho que es difícil "hacerse una" en los dos encuentros que ha mantenido con el mandatario venezolano "antes de que se agudizara mucho la cosa", pero en los cuarenta minutos que duró su primera y la media hora que se prolongó la segunda lo vio "muy convencido de lo suyo".

Mientras, la que celebró con Trump, una "persona que tiene su proyecto y su plan", fue una visita "muy protocolar y muy corta", ha asegurado Bergoglio, quien ha añadido que si tuviera que elegir entre tomarse un café con Maduro o con el presidente estadounidense, lo haría "con los dos".

Abusos en la Iglesia

Al ser cuestionado por los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, Jorge Bergoglio ha explicado que "una época hay que interpretarla con la hermenéutica de esa época". "No puedo interpretar la conquista de América con una hermenéutica de hoy, me tengo que ir a la de la época".

Sobre este asunto "pasa lo mismo", y hasta que "explotó" el escándalo de Boston, "la hermenéutica era la de que conviene tapar, evitar males futuros...".

Y "al tapar, se propaga, una vez que entra la cultura del destape, las cosas no se propagan", ha proseguido el Papa, quien ha animado a denunciar los casos que se produzcan.

Francisco ha dicho entender a las víctimas insatisfechas con los resultados de la cumbre de los presidentes de las conferencias episcopales en el Vaticano que finalizó en febrero.

"Yo les entiendo porque uno busca a veces resultados que sean hechos concretos en el momento. Por ejemplo, si yo hubiera ahorcado 100 curas abusadores en la Plaza de San Pedro es un hecho concreto, hubiera ocupado espacio. Y mi interés no es ocupar espacio, es iniciar procesos sanadores", ha detallado.

Precisamente, "las cosas concretas" de la cumbre "fue iniciar procesos, y eso lleva su tiempo", pero es la única manera "para que sea irreversible la cura".

Al igual que "mercaderes", el Papa ha reconocido que en el Vaticano "hay chismorreo", y "esto es lo peor que puede haber" porque "denigra a una persona".

De la misma forma, ha admitido que la Iglesia ha jugado a veces con el miedo como hacen ahora algunas voces contra la inmigración: "es evidente, tenemos una historia que a veces nos avergüenza", ha lamentado.

Respecto a si le han permitido hacer todas las reformas que pretendía, Bergoglio ha dicho que nadie se le ha puesto "enfrente para impedirlo. Los mecanismos sociales no son fáciles de mover, pero la mayoría de la gente colabora bien".

"En teoría" puede tener enemigos, pero precisa: "antes de declarar a uno enemigo, lo pienso veinte veces".

La Iglesia debe tributar

Otro tema tratado ha sido el del pago de impuestos por parte de la Iglesia. Francisco sostiene que "los hombres de Iglesia son ciudadanos y tienen que cumplir con todos sus derechos de ciudadanos" y por ello cree que la institución debe pagar por todos aquellos bienes que no estén dedicados al culto.

Tras ser preguntado por su opinión acerca de que la Iglesia española no tribute por este tipo de propiedades cuando la italiana lo hace desde 2012, el Pontífice ha explicado que en aquellos espacios destinados al culto o al bien social, como una oficina de Cáritas, "es obvio que se debe hacer una exención"; pero por "todo lo que no sea culto, todo lo que no sea un bien común, hay que pagar impuestos".

Y ha asegurado que no le "incomoda" hablar de pobreza en el Vaticano: "Yo vivo en un museo y lo más aburrido es vivir en un museo", ha respondido.

Francisco ha admitido que en el Vaticano hay "mercaderes": como en todos los sitios, "no se salva de los límites y de los pecados y de las vergüenzas de otras sociedades. Acá somos hombres y tenemos los mismos limites y caemos a veces en la misma cosa. El trabajo es ir limpiando", ha enfatizado.

Pero él trata de que "esa limpieza se vaya haciendo sola" y "esto es muy lento", ha afirmado admitiendo que "hay problemas en el Vaticano" para esto.

Sin opinión sobre la exhumación de Franco

El Papa ha explicado que no ha participado en las comunicaciones entre el Gobierno y la Santa Sede sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, una decisión sobre la que el pontífice dice no tener opinión.

"No tengo opinión", es la única respuesta que Jorge Bergoglio ha dado al ser preguntado sobre esta cuestión.