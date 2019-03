Así es Alba, la tinerfeña de ´Bake off´: "El objetivo de mi vida es glorificar a Dios"

Bake Off: El Gran Pastelero, el concurso culinario que busca al mejor pastelero amateur del país, es la nueva apuesta de Cuatro. El programa se estrenó en la noche de este miércoles. Los concursantes se baten en duelo para conseguir impresionar al jurado con sus elaboraciones, en este caso de alta repostería.



Entre los candidatos hay una canaria, una tinerfeña de 28 años, ama de casa, madre y pastelera aficionada. Tiene unos principios muy fuertes y asegura que "El objetivo de mi vida, y de la de todos los creyentes, debe de ser glorificar a Dios".



La isleña no ha pasado desapercibida entre los usuarios de Twitter, principalmente por su vídeo de presentación, en el que Alba dijo: "quiero amar a mi marido como Dios me pide para poder obedecerlo" y ha creado controversia en las redes, tanto de seguidores como de detractores.





Alba 28 años: su objetivo en la vida es glorificar a Dios y obederlo amando a su marido, NO obedecer a su marido. Aprendamos a respetar las creencias de cada uno que para eso es la huelga del 8M para que cada una piense y haga lo que LE DE LA GANA #BakeOff — Raquel Abecassis Rodriguez (@abecassis98) 6 de marzo de 2019

#BakeOff. Y si Alba tiene razón?...



No era mejor cuando llegabas a tu casa y tenias a tu madre cuidándote, lo moderno y lo progre no tiene por que ser siempre lo correcto.

Ella no habla de obedecer a su marido, si no a Dios.



Respeto por favor a las decisiones de cada uno. — Greg One (@Gregfumero) 7 de marzo de 2019

Pongámonos en situación:

-Alba

-28 años

-Concursante de #BakeOff

-Católica

-Casada

Su frase en el video de introducción:



"Amar a mi marido como Dios me pide para poder obedecerle"



¿Estamos en el S XXI o es que retrocedimos al S XIV y yo ni me he enterado? pic.twitter.com/ZQkX26JFdi — Brooklyn Nights ???? (@noeliaotero24) 7 de marzo de 2019

Alba se confundió de programa y de siglo ,pa mi que estaba buscando un convento y se encontró el programa en su lugar y ya que estaba entro...#BakeOff pic.twitter.com/siiz2f7Z82 — Lagatadelajusticia (@Gatajusticie) 7 de marzo de 2019

La tinerfeña ha llegado a la prueba final del primer programa con una tarta a la que ha llamado, representando un versículo del libro de Lucas, que habla sobre la semilla cuando cae en buena tierra da fruto en abundancia y ha querido representar ese florecer de la tierra. Alba consiguió con su elaboración el "Wow" del jurado, compuesto por Betina Montage, Daniel Álvarez y Miquel Guarro, y seguirá una semana más en Bake Off.