Famous gana Operación Triunfo 2018

Famous ha ganado esta noche Operación Triunfo 2018 y el premio de 100.000 euros del concurso con un 36% de los votos del público, defendiendo en la primera parte de esta reñida e impredecible final del programa de RTVE "And I Am Telling You I'm Not Going", de Jennifer Hudson.

Amaia Romero le ha pasado el testigo de ganadora de "OT" a Famous, el concursante nigeriano afincado en Sevilla. Se impuso en la segunda ronda de votaciones a la ilicitana Alba Reche -35% de los votos- y a la navarra Natalia -29%-, en una final en la que los tres concursantes han interpretado los temas que eligieron para la "gala cero" del talent show de La 1 de Televisión Española.

La gallega Sabela quedaba como cuarta finalista y la gaditana Julia en quinto puesto en esta final, "trending topic" absoluto de la noche, en la que han actuado Rozalén junto a David Otero y Pablo Alborán, y la ganadora de la anterior edición, que ha interpretado su primera canción, "Un nuevo lugar", una "especie de aperitivo" de su próximo trabajo, ha dicho Amaia.

En la final han estado presentes todos los concursantes de esta edición de OT, incluidos los canarios Marilia y Damion.



Actuación de Famous en la Gala 10