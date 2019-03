Inspección policial en la guardería de Gran Canaria por los vídeos porno

Agentes de la Policía Local de Telde inspeccionaron durante la madrugada de este jueves la escuela infantil de Las Remudas para comprobar su situación, después de que vecinos de este barrio mostraran su preocupación por el nuevo ataque a las instalaciones, además de la denuncia sobre la supuesta grabación de vídeos de alto contenido erótico en su interior.

Asimismo, tres agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Telde se personaron cerca de la escuela infantil, cercana a un centro escolar, para preguntar a varios residentes sobre estas cuestiones, según indicaron ayer dos vecinas de Las Remudas.

Mientras, otros ciudadanos enfatizaron en el abandono del edificio, varias veces asaltado y quemado, además de ocupado por personas sin vivienda y pidieron más presencia policial por la inseguridad. "Nosotros no hemos visto que graben vídeos, pero eso no significa que no lo hayan hecho, ya que los realizarán de noche y aprovechando que nadie les observa", afirmaba un vecino, quien añadió que "al ser un lugar abandonado cualquiera puede entrar y hacer lo que le da la gana". Otros descartaban esas grabaciones "porque aquí nos conocemos todos y si fuera así lo sabríamos", aunque admitieron que no suelen transitar habitualmente por la zona.

No eran de la misma opinión, sin embargo, residentes que aseguran que han visto uno de los vídeos grabados con un teléfono móvil, con escenas subidas de tono y que circuló hace un año durante unos días por el barrio, aunque "nunca llegó a convertirse en viral porque su difusión se interrumpió". De hecho, la familia afectada, aseguran, no quiso presentar en su momento una denuncia ante la Policía.

Una circunstancia que confirman desde la Comisaría y la Policía Local, aunque ambos cuerpos de seguridad se personaron ayer en las instalaciones y su entorno ante la demanda vecinal.

Así, agentes de la Policía Local inspeccionaron el interior y exterior de la escuela infantil en dos ocasiones, "a las 01.45 y 05.00 horas de esta madrugada, pero no vieron nada, salvo la puerta abierta, que se ha arreglado varias veces", señalan desde el Ayuntamiento de Telde. Afirman que "la Policía Local no tiene constancia de este tema, pero si hay alguien que haya visto algo o tenga evidencias, tiene la obligación moral de denunciarlo ante la Policía Nacional, que es la competente para estos casos".

Más vigilancia

En la Policía Nacional tampoco tienen constancia de alguna denuncia en la comisaría teldense, aunque ayer varios de sus agentes se acercaron a la zona de la guardería cerrada y el colegio.

Una presencia policial que demandan los residentes de Las Remudas, cansados de actos vandálicos en la escuela infantil, el último en la tarde de este miércoles, cuando unos adolescentes rompieron varios ventanales de su interior y que motivó que varios vecinos llamaran al 112 para solicitar la presencia policial.

"Estamos hartos de esta situación por el abandono de este edificio, al que han hecho de todo y ya no tiene nada en condiciones. Hasta una vez, el año pasado, dejaron a un muerto en una carrucha al lado de la guardería. Deberían tapiarla", argumentan.