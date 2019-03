La formación de los pilotos de los Boeing 737 "se basó en una clase de 56 minutos en un iPad"

El medio tourinews.es recoge las declaraciones que realizó en el canal Squawk Box de la CNBS el portavoz de la Allied Pilots Association y piloto de American Airlines, Dennis Tajer, en las que afirma que la formación que recibieron los pilotos para manejar los polémicos Boeing 737 MAX, modelos de aviones que han sufrido dos accidentes mortales en menos de cinco meses, se basó "en una clase de 56 minutos en un IPad"

El piloto critica que la formación no fue correcta y que sus compañeros no tuvieron que pasar por la certificación necesaria para pilotar estos modelos debido a que la Autoridad Federal de Aviación no las consideraba una nueva aeronave, sino una versión mejorada de la gama 737.

Dennis Tajer también mostró su preocupación durante su intervención en el canal estadounidense sobre la carencia de información sobre el automatismo del sistema del modelo, lo que pudo ser una de las razones que causaron las tragedias sucedidas.

"No obstante, también dejó claro que los más de 15.000 pilotos que conforman la asociación a la que representa, la mayoría de ellos de American Airlines (AA), tienen confianza en el avión. Detalla que tras el incidente de Lion Air, ocurrido en octubre de 2018, recibieron formación adicional en base a la información obtenida de la tragedia. Asimismo, explica que las aeronaves de AA recibieron equipamiento adicional que garantiza la seguridad del vuelo", se extrae del tourinews.