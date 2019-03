Los empresarios de General Gutiérrez, en pie de guerra contra los ´gorrillas´

"En cuanto la Policía Local o la Nacional dejan de venir, los gorrillas vuelven a armarla y los clientes ni acuden a las terrazas, ni tan siquiera se acercan a los dos cajeros automáticos que dos importantes entidades bancarias tienen en la calle General Gutiérrez, de la capital tinerfeña".

Así de contundente se manifestó en la tarde de ayer uno de los propietarios de un restaurante de la mencionada calle.

Los comerciantes están hartos de esta situación y ya no saben a qué medidas recurrir para acabar con el vandalismo y las molestias que vienen ocasionando varios de los gorrillas que pululan por el lugar.

Como botón de muestra valga recordar que en el mes de octubre de 2017, dos gorrillas se enzarzaron en una disputa territorial, primero verbal y luego violenta y que acabó con la muerte de uno de ellos. Los implicados fueron identificados como O. J. G. E., de 33 años, natural de La Laguna, el cual fue detenido por la Policía Local de la capital tinerfeña y G. J. L. A., de 50, tejinero, aunque con vínculos con La Palma. Este último cayó y se golpeó la cabeza con la acera, por lo que falleció tras permanecer en coma en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria. Al detenido le constan varios antecedentes policiales, tres de ellos por robos con violencia, y dos más por quebrantamiento de una orden judicial y amenazas. El acusado acabó en prisión provisional por estos hechos.

Uno de los afectados por estos actos violentos relató en una entrevista en junio de ese años que: "Ninguna administración hace nada al respecto y mientras tanto yo me estoy quedando sin clientes. Hasta que no haya sangre y una desgracia, y eso es precisamente lo que queremos evitar, parece que este problema no va a tener solución".