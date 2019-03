Un vecino de Arona sufre quemaduras al arder el móvil entre sus manos en la casa

Un hombre, vecino de Arona, denunció ayer el accidente que sufrió cuando tenía entre sus manos un teléfono móvil, un Samsung A7, que de manera inexplicable comenzó a arder. "Lo tenía en mis manos y vi que echaba humo, cuando me empecé a quemar los dedos lo solté y fue cuando se prendió fuego", relató ayer su hija a la opinión de tenerife.

La indignación de esta familia es mayúscula tanto con la operadora de telefonía móvil, Jazztel, como con el fabricante del teléfono, la compañía coreana Samsung. La víctima cambió a Jazztel el pasado 26 de febrero "desde entonces no tengo línea wifi en casa porque me dicen que hay un problema. La fibra óptica fue instalada pero no han vuelto. Con posterioridad me enviaron un teléfono nuevo unos días después y el miércoles pasado se me quemó", narró este vecino de Arona a este medio.

El afectado contó que "tras varias llamadas a Jazztel quejándome, el lunes me dijeron que tomara nota del teléfono del fabricante Samsung y que presentara yo mismo la reclamación. Finalmente, hemos tenido que presentar de forma oficial una reclamación. Me siento burlado por la compañía", sentenció con amargura.

El hombre no sufrió daños salvo unas pequeñas quemaduras en las yemas de los dedos y el consiguiente susto al ver como el aparato, nuevo, era pasto de las llamas. Esta persona se siente aún más dolido incluso por el trato recibido y por el escaso interés de los representantes de la operadora de telefonía.