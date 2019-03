El padre de Diana Quer espera "una condena justa" del jurado popular

Juan Carlos Quer, padre de la joven Diana Quer agredida sexualmente y asesinada tras su desaparición el 22 de agosto de 2016 tras acudir a una fiesta en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), espera ahora del jurado popular "una condena ajustada a la gravedad y crueldad del delito cometido".

Así lo ha trasladado a Efe en una nota el padre de la joven asesinada, después de que la Fiscalía haya pedido este miércoles prisión permanente revisable para José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle, acusado de agredir sexualmente y asesinar a su hija Diana. Quer insiste en la nota en solicitar a los dirigentes políticos que "sean conscientes de la necesidad de proteger a la mujer con leyes como la de la prisión permanente revisable". "Finalizado el duro y complejo proceso de instrucción seguido por la desaparición y muerte de mi hija Diana Quer (q.e.p.d), se ha formulado por la Fiscalía escrito de acusación por el que se solicita, entre otras, la pena de prisión permanente revisable para el autor de tan brutal asesinato", comenta Juan Carlos Quer.

Refiere que sigue creyendo en la Justicia y que sólo espera del jurado popular "una condena ajustada a la gravedad y crueldad del delito cometido".



Críticas



En la nota niega por su parte "ansias de venganza" como afirma, "veía el líder de Podemos, Pablo Iglesias" cuando, recuerda, "tras la aparición del cadáver de mi hija" hizo unas declaraciones "para evitar la derogación de la pena de prisión permanente revisable pretendida entre otros por Podemos y el PSOE".

"Los años de cárcel que cumpla este individuo -señala Juan Carlos Quer en su nota- jamás le devolverán la vida a mi hija, tampoco mitigarán el dolor de mi familia por su pérdida. Se equivocan también aquellos políticos progresistas que califican de inhumana esta pena. No es inhumana la pena de prisión permanente revisable, lo son estos individuos que atentan contra la libertad sexual y la vida de niñas inocentes, de jóvenes, de mujeres cuyos derechos y libertades ustedes proclaman defender".

Juan Carlos Quer recuerda que el próximo 8 de marzo, día internacional de la mujer, "habrá nuevas movilizaciones contra la violencia hacia la mujer en nuestro país". En este sentido añade que "como padre de una joven, también como ciudadano, pido a nuestros políticos que además de su propuesta de educar sean conscientes de la necesidad de proteger a la mujer frente a la violencia con leyes penales efectivas, como la ley de prisión permanente revisable, que apoyan mayoritariamente los ciudadanos de nuestro país, para evitar la puesta en libertad de violadores y asesinos no reinsertados. En evitación de nuevos crímenes sobre jóvenes y mujeres inocentes".

Recuerda, así mismo, "la petición de Bernardo Montoya, el asesino confeso de Laura Luelmo, tras su detención el pasado mes de diciembre:"No me dejen salir de prisión, lo volveré a hacer, volveré a asesinar " y concluye que "sólo educar no es suficiente".

La Fiscalía además de pedir la prisión permanente revisable para el Chicle, le reclama una indemnización para sus padres de 254.000 euros y de 36.000 para su hermana menor.

En el escrito de acusación remitido a la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, el fiscal solicita prisión permanente por asesinato, una pena de veinte años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena por el delito de detención ilegal, así como doce años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena por el delito de agresión sexual.