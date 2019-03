Una nueva pelea entre taxistas de Canarias se viraliza en las redes

Dos taxistas han protagonizado una pelea este jueves en la parada del parque San Telmo, en Gran Canaria

Uno de los implicados grabó el vídeo. En él se ve como uno de los trabajadores mostraba la sangre que su compañero le había provocado tras una agresión, a lo que el otro aseguró que lo hizo "porque tu me agrediste primero", afirmó el taxista que graba el vídeo. "Se me bajó del taxi y me golpeó él primero", asegura y afirma que hay testigos que lo confirman.

"Tú me dijiste que ibas a matar a mi hija", cuenta uno de los taxistas. Unas afirmaciones que el taxista que realiza el vídeo niega.

El vídeo de la pelea se ha convertido en viral y circula por las distintas redes sociales.