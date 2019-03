Acosa a una mujer y es detenido tras refugiarse esta en la Policía de Adeje

Un hombre que acosaba a una mujer en la parada de Guaguas de Fañabé, en Adeje, acabó detenido el pasado domingo tras salir corriendo la víctima y refugiarse en el cuartel de la Policía Local en Adeje, a donde también se dirigió el acosador, que se enfrentó a los agentes a uno de los cuales intentó cortar con un cutter que portaba entre su indumentaria.

El individuo se aproximó a la mujer cuando esta esperaba el transporte público. La víctima ante la insistencia del acosador prefirió ignorarlo. A pesar de ello, este individuo siguió molestando a la mujer que, a la vista de la situación, decidió emprender la huida hacia el cercano cuartel de la Policía Local de Adeje, donde buscó refugio.

Sin embargo, el implicado lejos de inmutarse la siguió hasta las mismas dependencias de la Policía Local, donde no solo no atendió los requerimientos del agente que estaba en las dependencias en esos instantes, sino que extrajo de entre sus ropas un cutter con el que pegó un corte a un policía local, al que por fortuna no causó lesiones ya que el agente llevaba puesto un guante anticorte que resultó dañado.

Al delincuente, que se resistió a su apresamiento le constan diversos antecedentes policiales por robo con violencia y atentado a agente de la autoridad.

El acusado, en unión de las diligencias instruidas fue puesto a disposición de la Comisaría de la Policía Nacional de Playa de las Américas y estos a su vez lo presentaron ante el titular del Juzgado de Instrucción de Guardia de Arona.