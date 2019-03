Arrestan a dos personas que simularon el hurto de sus móviles para cobrar el seguro

La Policía Nacional detuvo a dos personas, un hombre y una mujer de 27 y 23 años, ambos sin antecedentes policiales, como presuntos autores de sendos delitos de simulación de delito cometidos en Adeje. Ambas personas, sin relación entre sí, denunciaron ser víctimas de una infracción penal inexistente ante los agentes de la Policía Nacional. En ambos casos, el modus operandi fue similar. Un hombre y una mujer, por separado, denunciaron el hurto y el robo, de su smartphone de gama alta.

Los resultados de las pesquisas realizadas para comprobar la veracidad de los hechos arrojaron un resultado contradictorio con el relato de los denunciantes, dado que este no se ajustaba a lo denunciado. En el primero de los casos, las diligencias practicadas, demostraron que el efecto ya había sido denunciado en fechas recientes ante otro cuerpo de Seguridad, ahí radica la imputación de simulación de delito. En el segundo de los casos el teléfono fue localizado y de las diligencias practicadas, se demostró que no se había producido el robo, si no que lo había perdido y formuló denuncia para cobrar el seguro. Una vez confirmado y demostrado lo averiguado, se procedió a la detención de estas personas, dándose cuenta de lo actuado al Juzgado de Guardia.