El número de incendios activos en Asturias sube a 97

Ha vuelto a ocurrir: Asturias bajo un manto de humo provocado por los incendios. Los fuertes vientos del Sur, que alcanzaron los 120 kilómetros por hora en el cabo Busto, desmandaron a lo largo de la tarde y la noche de ayer los múltiples incendios forestales causados por la mano del hombre, que fueron creciendo en pocas horas hasta los 77 contados por el gabinete de crisis montado en La Morgal por el Gobierno del Principado ayer por la noche. En estos momentos, los fuegos en el Principado llegan a 97 y afectan a 32 concejos de la región.



Dada la gravedad de la situación, ayer fue necesario pedir la ayuda del V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que desplazó a Asturias dos secciones de 120 soldados, con seis autobombas y dos vehículos nodriza. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó por la tarde al del Principado, Javier Fernández, para mostrar su solidaridad y ofrecer todos los medios disponibles del Estado. Los soldados tenían previsto llegar a las once de la noche de ayer a Cangas de Onís y a Cangas del Narcea, concejo en el que se registraban hasta ocho focos, según su alcalde, José Víctor Rodríguez. El de Ovilley, con varias áreas de repoblación, era el que más preocupaba. El fuerte viento obligó además a desviar dos vuelos con destino en Asturias, uno procedente de Madrid. Una ligera lluvia al final del día en el centro y el Occidente solo alivió la situación.



De nuevo fue el Suroccidente la zona más castigada. En Allande volvió a arder el Valledor, en Coba y Rubieiru. También en Trapa, cerca de Berducedo, las llamas llegaron a amenazar el pueblo abandonado. En este concejo fue necesario llevar a cabo el desalojo de una familia, según indicó el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez. De madrugada ya había más 200 personas implicadas en la extinción de los fuegos, y hoy serán 300. A las ocho y media de la tarde de ayer, Martínez se mostraba pesimista. "Los fuegos afectan a toda Asturias, sobre todo al Suroccidente, con lenguas de fuego de hasta 30 metros y frentes bastante amplios. En Allande, Somiedo, Cangas del Narcea y Tineo, las situaciones son complicadas", aseguró. Además, en el Oriente quedó cortada la carretera de Las Estazadas (AS-114), en Cabrales, por un incendio.



Afortunadamente, al menos en Allande, comenzó a llover con fuerza a las diez de la noche, lo que podría extinguir los fuegos. Los vecinos habían vivido una jornada de nervios que les recordó la aciaga ola de incendios que asoló el concejo en octubre de 2017. Esta vez la diferencia fue que no afectaba a pinar, sino a monte bajo, y las llamas no se extendían con tanta facilidad. "Parece que el Valledor tiene imán", indicó Manuel Campos, presidente de la parroquia.





Las llamas en el Oriente, muy cerca de la Autovía del Cantábrico

Aterrador fuego cerca de Llanes #AsturiesArde Hemos pasado auténtico miedo. Por favor, todo el mundo con cuidado. Salida 300 de Valmori, Celorio. Soberón. pic.twitter.com/QTlferlJlf — Pilar G. Bahamonde (@BahamondePG) 3 de marzo de 2019

Cantabria tiene activos 21 incendios

Desalojados varios vecinos de Muskiz

En Tineo había al menos otros dos incendios forestales localizados en el monte, según dijo su alcalde, José Ramón Feito, más preocupado por el fuego que estuvo a punto de afectar ayer por la tarde a la fábrica de palés de Forcallao, cerca de Navelgas.Otro concejo que lo pasó mal a lo largo del día de ayer fue Somiedo. Se declararon hasta cuatro incendios en la Pola, Villarín, Valle y Coto. Los tres últimos fueron apagados rápidamente, pero el que corría sobre la capital del concejo, en la carretera de Urría, mantuvo a los vecinos preocupados.Los helicópteros del SEPA pudieron emplearse cuando el viento lo permitía. El Kamov, con capacidad para 5.000 litros de agua, no pudo salir de su base en Ibias por las fuertes rachas."Esto no tiene nada que ver con la ganadería, esto es terrorismo medioambiental", lamentó el alcalde de Somiedo. Belarmino Fernández expresó la desazón que todo esto produce en uno de los concejos más turísticos de Asturias.. Y es necesaria la colaboración ciudadana para dar con quien prende estos fuegos", indicó. "Nos estamos matando por crear un turismo de naturaleza, pero estos incendios tienen un efecto demoledor, sin olvidar el daño que sufre la propia población. Parte de los vecinos están sin televisión ni telefonía porque las llamas afectaron a los postes del repetidor de Urría", añadió.Los focos activos en Llanes y sus alrededores eran anoche perfectamente visibles desde la Autovía del Cantábrico. Entre las áreas con fuego figuraban la playa de Poo, la zona de la depuradora, el Picu Castiellu, en Soberrón, y la zona de monte de Lledías. Fue necesario cortar la carretera de Las Estazadas, que une Llanes y Cabrales. Otro de los focos del oriente de la región afectó al monte de Cardes, en Infiesto (Piloña).Los equipos de extinción siguen este lunes trabajando en, donde se mantiene activo el Plan especial de Incendios Forestales (Infocant), en su nivel 1, debido a los más deque se originaron en la zona desde la tarde de ayer.Los municipios donde se concentran las llamas son Luena (3 fuegos), Ruesga y Tudanca (con 2 incendios cada una), y los de Arredondo, Castañeda, Cieza, Corvera de Toranzo, Lamasón, Liérganes, Penagos, Puente Viesgo, Rionansa, San Pedro del Romeral, Santa María de Cayón, Los Tojos, Valdáliga y Vega de Pas, con un foco.El Gobierno cántabro activó elque desde la tarde de ayer domingo se desataron coincidiendo con la mayor intensidad del viento del sur y suroeste y temperaturas elevadas, que provocaron su extensión.Varios vecinos de Muskiz (Bizkaia) han sidodeclarado este domingo en un monte de la localidad, según han informado fuentes de la Policía Municipal.El Ayuntamiento de Muskiz ha habilitado el polideportivo municipal como albergue provisional para acoger a los vecinos desalojados, que son atendidos por un equipo de logística de la Cruz Roja de Bizkaia.El incendio de Muskiz ha sidoy cuya extinción se ha visto dificultada por el fuerte viento, según han informado el departamento de Seguridad y los bomberos.