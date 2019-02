Un taxista echa a unos clientes de su vehículo a patadas, insultos y escupitajos en Las Palmas de Gran Canaria

Las redes sociales están escandalizadas y entran en debate a raíz de la publicación de dos vídeos en los aparece un taxista que, en evidente estado de crispación, echa a patadas, insultos y escupitajos a unos clientes porque no quería llevar en su vehículo a un niño de tres años, acompañado de su madre y al hombre que denuncia publicamente lo sucedido.

Los hechos ocurrieron la noche de este domingo en una calle de la zona Puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Según cuenta M. G. en su perfil de Facebook, la disputa comenzó solo subir al taxi y se generó porque el niño de tres años puso los pies sobre el asiento trasero del vehículo.

M. G. ha detallado lo sucedido después de, afirma, denunciar los hechos ante la Policía Nacional. Según su testimonio, el taxista sacó a su ahijado del vehículo tirando del niño por el brazo porque el pequeño se había sentado de rodillas en el asiento. "El chófer de taxi con muy malos gestos, malas palabras, nos exige que nos bajemos del taxi y yo le pido explicaciones, a lo cual con muchas nuevamente malas palabras nos manda a la m***** y que saquemos a ese ese puto niño de su taxi. Como me niego y le recuerdo que es un servicio público y no hemos hecho nada para que nos trate así, se baja del coche, abre la puerta trasera, y el mismo con su mano saca al niño del coche tirando de él por su brazo".

M. G increpa al taxista y éste "inicia una serie de insultos como ya vemos que domina perfectamente, y cuando me acerco a él me pone la mano en la cara y golpea, posiblemente con el afán de separarme, a lo cuál lógicamente yo respondo. A partir de ahí se salió de madre, se volvió loco, me insultó, trato de golpearme en varias ocasiones y, a todo esto, mi único objetivo era parar la agresión y parar la situación dado que mi ahijado de 3 añitos estaba llorando, la madre estaba llorando y todo el mundo estaba asombrado de lo que estaba ocurriendo ahí...", explica.

En este momento aparece otro taxi en el que intentan subirse pero, según el testimonio de M.G, el siguiente conductor, por solidaridad con su compañero, también se niega a trasportar al niño con su madre, a la que saca del segundo vehículo arrastrándola "Le invita a salir y para evitar que terminara de entrar la arrastra casi tres metros, con el niño en brazos... debido a lo cual tiene heridas en su pie derecho, que se especifican en su parte de lesiones junto con el mío, que se presentó junto con la denuncia en la Policía Nacional".

"Cuando voy a reclamar al segundo taxista con licencia (...) , alega que no puede dejar que nos montemos en su taxi porque debe ser solidario con su compañero taxista de la licencia (...)... Cuando me dice esto y yo sin creérmelo me siento en su sillón para hablar con él, en este momento vuelve a la carga el primer taxista a intentar golpearme. Lógicamente yo no puedo salir del taxi con él delante de la puerta porque sería carne de cañón por eso me reclino hacia atrás en el sillón y pongo mis piernas por delante...", concluye así su relato.

La publicación del cliente, realizada la tarde de este domingo, ha generado un controvertido debate en las redes sociales, en el que unos muestran indignación por el comportamiento del taxista y su compañero, y otros, enfado por publicar el vídeo y poner en entredicho la honorabilidad del sector.