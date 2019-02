El Parque Las Mesas vuelve a aparecer repleto de basura y con desperfectos

El Parque Las Mesas, en Santa Cruz de Tenerife, ha vuelto a aparecer lleno de basuras y con daños o desperfectos de diversas zonas de este lugar de recreo que, aunque lleva cerca de diez años cerrado por obras, sigue siendo visitado por personas que quieren pasar un día al aire libre con la vista de la capital tinerfeña a sus pies.

Aunque el Ayuntamiento de la ciudad ha enviado en numerosas ocasiones a cuadrillas de operarios para recoger los residuos que se acumulan en la zona de recreo, no existe vigilancia, ni el servicio de recogida de basuras pasa con la suficiente frecuencia, por lo que se reproducen escenas como las captadas ayer por el guarda rural de Anaga, quien además, pide colaboración por parte de las autoridades para evitar que se degrade más.

Las obras del Parque Las Mesas son la historia interminable y aunque esta zona de ocio de Los Campitos lleva cerrada diez años y no cuenta con unas infraestructuras óptimas para el desarrollo de actividades de esparcimiento, no son pocos los que con el buen tiempo se acercan al lugar para pasar el día. Por ello, no es raro encontrar la zona llena de desperdicios fruto de las barbacoas improvisadas que los visitantes hacen entre bloques de construcción o al lado de los muretes de piedra que delimitan el entorno o hierros retorcidos y acequias sin tapar, por lo que no es una zona carente de riesgo de accidentes.