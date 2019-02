El ADN de la madre de Romina verifica que el trozo de pulmón es de su hija

El Laboratorio de Genética Forense confirmó que el ADN hallado en el trozo de pulmón encontrado en la playa de Las Cucharas de Costa Teguise el pasado 5 de enero coincide con el de la madre de Romina Celeste Núñez con "un margen de error infinitesimal", es decir, que el pulmón es el de la joven paraguaya que murió presuntamente a manos de su marido, Raúl Díaz.

Un informe que ratifica el análisis realizado previamente tras cotejar el ADN con los encontrados en un cepillo de dientes y una depiladora en la vivienda que compartía Romina con Raúl en el residencial El Palmeral de Costa Teguise.

La confirmación de que el pulmón es uno de los órganos vitales de Romina es fundamental para la investigación de este caso dado que corrobora que la joven está fallecida. De hecho, ya se puede mantener de forma oficial que la joven de 28 años falleció en su vivienda, aunque el siguiente paso de los investigadores será determinar la causa de su muerte al no poder hacerse una autopsia. A partir de ahora, se agilizarán los trámites para que la madre de Romina pueda repatriar a su país esta parte del cuerpo de su hija para poder darle sepultura. Para ello, el juzgado trabaja con el Consulado de Paraguay para obtener las autorizaciones pertinentes.

Fue el pasado 5 de enero, en torno a las 1.1 30 horas, cuando uno de los socorristas de la playa de Las Cucharas , situada a unos tres kilómetros al sur de Los Ancones, encontró un resto biológico, que tras fotografiarlo, fue depositado en una bolsa dentro de un contenedor de residuos al pensar que correspondía a un animal. Unas fotografías que también están sirviendo a los investigadores para conocer el modo en el que el principal sospechoso, que se encuentra en prisión provisional acusado de un presunto delito de malos tratos y de haber matado a su esposa, se deshizo del cadáver.

No obstante, no fue hasta el 15 de enero cuando los socorristas pusieron este hecho en conocimiento de la Guardia Civil después de que los medios de comunicación informasen que Raúl Díaz se habría desecho del cuerpo de su mujer arrojándolo al mar en la zona de Los Ancones. Ese mismo día 15, la Guardia Civil consiguió intervenir y trasladar el contenedor hasta el puesto de Costa Teguise con la fortuna que no había sido vaciado desde el día en que se arrojó la bolsa con el resto orgánico. Un día después fueron localizados los restos putrefactos y puestos a disposición del forense.