La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de una mujer en su casa de La Palma

Agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil del puesto de Los Llanos de Aridane, en La Palma investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer, de avanzada edad, en el interior de su domicilio en la avenida Enrique Mederos, en la ciudad llanense.

Fue el hijo de la víctima la persona que alertó al servicio de emergencias que envió una ambulancia y posteriormente llegó la Guardia Civil.

El médico que acudió a atender a la mujer se negó a certificar la muerte natural y por ello se activó el protocolo habitual para estos casos.

Las primeras diligencias de la Benemérita consistieron en interrogar al hijo de la fallecida, ya que fue la última persona que la vio con vida.

Los agentes comenzaron a llamar a declarar a los vecinos del inmueble donde vivía la víctima, ya que alguno de ellos relató que la fallecida pudo ser víctima de malos tratos.

Los investigadores del Instituto Armado condujeron al hijo de la mujer hasta la casa cuartel para ser interrogado. No obstante, las fuentes consultadas por la opinión de tenerife apuntaron que hasta que no se tenga el informe médico forense no se podrá determinar si la causa del óbito se debió a una muerte natural o bien fue producto de alguna lesión, por lo que podríamos encontrarnos ante un caso de violencia en el ámbito familiar.