Los sindicatos CSIF, Asipal y CEP apoyan la labor de la Policía Nacional

Los sindicatos CSIF, Asipal-CSL de la Policía Local de La Laguna y la Confederación Española de Policía (CEP), apoyan sin fisuras la labor que día a día realizan los agentes del CNP en el municipio de La Laguna.

"Valoramos positivamente la incansable labor que nuestros compañeros del CNP realizan diariamente, en condiciones muy duras y con pocos medios humanos y materiales, y seguiremos trabajando para que la colaboración entre los cuerpos sigan siendo, como hasta ahora, de respeto mutuo", afirman los miembros de CSIF, Asipal-CSL, quienes agregan que "cuando el CNP pide colaboración no se puede pensar que están haciendo dejación de sus funciones, y habrá que prestarles toda la colaboración posible, y más si cabe, al igual que pasa en sentido contrario, todo para garantizar la seguridad de los ciudadanos".

Por su parte, la CEP reclama "la necesidad de unificar fuerzas con la Policía Local que nace debido al déficit de policías y a pesar de los esfuerzos por cubrir servicios. Se han logrado sacar radiopatrullas a la calle, un grupo de motos y otro de furgonetas de orden público, y aún así no es suficiente. El municipio lagunero es uno de los más amplios de la Isla y requiere de más efectivos". Aclara que no todos los servicios son de movimiento continuo, también los hay estáticos y que exigen no abandonar el lugar salvo casos de fuerza mayor, como es el caso de la violencia de género, los dispositivos especiales en lugares en los que haya habido un repunte de delincuencia.